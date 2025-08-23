Polícia Rodoviária recebe unidades da Ford Maverick Lariat como viaturas para SP Além da caracterização a caçamba foi transformada em camburão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h00 ) twitter

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou nesta semana a incorporação de cinco novas viaturas ao seu efetivo no estado de São Paulo. Os veículos são Ford Maverick Lariat, uma picape de porte médio-compacto adaptada para as necessidades da corporação. Além da caracterização a caçamba foi transformada em camburão.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais do perfil oficial da PRF é possível ver as Mavericks caracterizadas com a identidade visual da PRF, sirenes no teto e a caçamba modificada. Todas as unidades receberam blindagem, garantindo mais segurança para os agentes durante operações e fiscalizações em rodovias federais.

Segundo a PRF, o reforço de frota tem como objetivo aumentar a eficiência no patrulhamento e nas ações de combate ao crime, unindo robustez, desempenho e tecnologia. Desempenho e conjunto mecânicoA Maverick Lariat é equipada com motor 2.0 Turbo GTDI, que entrega 253 cv e 38,7 kgfm de torque, combinado a uma transmissão automática de oito marchas com conversor de torque. O conjunto garante aceleração de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos, desempenho que, aliado à tração integral, é útil em perseguições e deslocamentos em alta velocidade.

Tecnologia e segurança a bordoPor dentro, a picape traz uma central multimídia de 13,2 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de gráficos em alta resolução. Nas fotos divulgadas, é possível ver agentes operando o sistema, integrado às ferramentas de comunicação da corporação.O modelo também oferece um pacote completo de assistência à condução, incluindo: • Piloto automático adaptativo com função Stop & Go • Assistente de manutenção de faixa com centralização • Frenagem autônoma de emergência, inclusive em marcha à ré • Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros • Monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzadoNo quesito segurança, a Maverick Lariat vem equipada com sete airbags, farol alto automático, assistente de partida em rampa, controle automático de descidas, câmera 360° e capota marítima de série.

Essa não é a primeira atualização da frota da PRF neste ano. No início de 2025, a corporação já havia recebido unidades da Chevrolet Trailblazer, SUV de sete lugares com motor 2.8 turbodiesel de 207 cv e 52 kgfm.

