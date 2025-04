Porsche Brasil amplia a garantia dos veículos para 4 anos Garantia era de dois a três anos conforme o modelo e agora passa a ser de quatro anos para toda a linha 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h00 ) twitter

Em um ano importante para a Porsche no Brasil com o iminente lançamento do novo 911, a marca anuncia a ampliação do prazo de garantia para quatro anos em toda a linha. Todos os veículos modelo 2026 já estarão cobertos com o prazo ampliado incluindo os novos Taycan recém-lançados e a futura linha do Porsche 911.

Peter Vogel, CEO da Porsche Brasil, comenta que “uma ação como essa reflete a confiança absoluta que temos na qualidade e incrível durabilidade dos nossos automóveis. Reforçamos nosso compromisso de entregar aos nossos clientes não apenas os melhores carros esportivos, mas também os melhores serviços”.

Proprietários de veículos elétricos e híbridos plug-in, são contemplados com o serviço prévio de checagem das condições da rede elétrica de seus domicílios, além da instalação gratuita do carregador, item que é incluso nas especificações de série do veículo. Esses veículos contam ainda com garantia adicional de 8 anos (ou 160.000 km) para as baterias de alta tensão.

