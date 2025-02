Audi e Porsche anunciam início das aulas de projeto social no Brasi Projeto Pescar é feito em parceria com ONGS e a Universidade São Judas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/02/2025 - 23h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 23h00 ) twitter

Audi/Divulgação

A Audi do Brasil e a Porsche Brasil anunciam o início das aulas da nova turma do Projeto Pescar 2025. O programa é organizado pela Fundação Projeto Pescar e recebe o apoio da Universidade São Judas, que cede as salas de aula em sua unidade de Santo Amaro, em São Paulo, para receber os participantes e proporcionar a vivência de um ambiente universitário. O projeto tem apoio do Grupo BEXP, Stuttgart Veículos, Instituto Eurobike e Caraigá. As aulas têm como foco a mecânica dos veículos, além de algumas aulas sobre eletrificação.

As atividades terão início no dia 14 de fevereiro por colaboradores voluntários das marcas. O programa oferece disciplinas básicas como Português, Matemática e Inglês, passando por conteúdos técnicos como Mecânica, Comunicação Empresarial, Atendimento ao Cliente e temas complementares como Gestão de Tempo e Aprendizagem Autônoma.

Audi/Divulgação

Estão aptos a participar jovens com idade de 16 a 19 anos, com escolaridade a partir do 7º ano do Ensino Fundamental em andamento ou Ensino Médio em andamento ou completo. Para pessoas com deficiência, não há limitação de idade e escolaridade. Além das aulas na unidade Santo Amaro da Universidade São Judas, haverá atividades práticas e teóricas a serem realizadas no Centro Técnico das marcas em São Paulo (Rua África do Sul, 349 - Santo Amaro) e também na rede de concessionárias da Audi e da Porsche.

Engajamento social

A Audi do Brasil e a Porsche Brasil mantém diversas atividades sociais. Em 2022, a Audi espalhou 100 milhões de sementes de 27 espécies de árvores nativas em uma área desmatada na Amazônia. Em 2023, a Audi do Brasil, a Audi Environmental Foundation e a ONG Litro de Luz entregaram soluções de iluminação com energia solar em 12 comunidades indígenas de São Paulo, beneficiando 147 famílias na região litorânea com acesso intermitente à energia. No Brasil, a Audi tem projetos como o uso de energia 100% limpa a partir de painéis solares no Centro Técnico (SP) e na rede de revendedores no país.

A Porsche Brasil mantém parcerias com projetos sociais ligados às áreas de esportes, educação e bem-estar social. O Projeto Pescar faz parte do programa global “Join the Porsche Ride”, uma iniciativa que oferece suporte a projetos de longo prazo que tenham como objetivo promover impacto positivo na sociedade e qualidade de vida.

