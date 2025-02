Produção de carros na China cai 12% em um ano Dados da associação local de fabricantes justifica inverno rigoroso e menos dias úteis em 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tesla da China tem fortes vendas em julho e surpreende funcionários

Em janeiro de 2025 foram produzidos na China 1,79 milhão de veículos novos, o que pode parecer um dado impressionante (comparado com o Brasil, é fato que os números são superlativos). No entanto, ao comparar com o mesmo período de 2025, trata-se de uma queda de 12,1%. E em relação a dezembro a queda chega a 31,9%, quando 2,1 milhão de veículos foram produzidos.

As marcas chinesas produziram 1,09 milhão de unidades, enquanto as marcas associadas a outros grupos estrangeiros venderam 490 mil veículos, queda de 27% em um ano. Já as marcas alemãs representam ainda 18,4% e as japonesas 13,4%.

Fábrica da BYD na China BYD/Divulgação

Os dados da associação chinesa de carros de passeio (CPCA) mostram números desafiadores para os fabricantes locais, dada a alta capacidade instalada na China. Enquanto isso, o governo chinês vem incentivando as exportações lideradas hoje pela BYD e pela Tesla chinesa.

Funcionários trabalham na linha de montagem da fábrica de veículos elétricos da SAIC Volkswagen MEB em Xangai

No entanto, a associação de fabricantes minimiza a queda e justifica um inverno rigoroso no norte da China o que prejudicou a logística, bem como os quatro dias úteis a menos em relação a 2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.