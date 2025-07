Produção de motos superou 1 milhão de unidades no primeiro semestre de 2025 Mercado cresceu 15% na comparação com o primeiro semestre de 2024 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 11h00 ) twitter

Linha de produção da Honda na cidade de Manaus

O mercado de motocicletas no país alcançou o melhor desempenho de junho nos últimos 14 anos. A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus - PIM fabricou 1.000.749 unidades no primeiro semestre de 2025. O crescimento chegou a 15,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A perspectiva é de alcançar 1,88 milhão de motocicletas produzidas.

Linha de produção de motores da Honda em Manaus/AM

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares - Abraciclo, esse foi o terceiro melhor resultado semestral da indústria de duas rodas.

Junho de 2025: 45% de crescimento

Segundo a Abraciclo só em junho foram 154.113 motocicletas produzidas, um crescimento de 45% em relação ao mesmo mês do ano passado e queda de 10,7% quando comparado a maio.

Bajaj/Divulgação

“As boas expectativas da indústria seguem para o segundo semestre, mas é preciso atenção diante do cenário macroeconômico, especialmente em relação aos juros e a inflação”, complementa Bento.

