Vendas de motos tem melhor março em 13 anos: veja os números Mais de 501 mil unidades foram produzidas só entre janeiro e março desse ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/04/2025 - 09h49 (Atualizado em 10/04/2025 - 09h49 )

A produção de motocicletas no país alcançou em março desse ano 158.343 unidades, uma alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Com este número divulgado pela associação dos fabricantes do país (Abraciclo), o setor alcançou o melhor resultado em 13 anos.

Honda CG é a moto mais vendida do país Honda Divulgação

Só no primeiro trimestre do ano a produção de motocicletas creceu 14,4% com mais de 501 mil unidades produzidas no Polo Industrial de Manaus.

Linha de produção da Honda em Manaus Honda Divulgação

Vendas em alta

As vendas de motocicletas também bateram recordes em março segundo a Abraciclo. Foram 166.051 unidades vendidas, alta de 8,7% sobre março de 2024. A Abraciclo espera que até o final do ano 2 milhões de unidades sejam vendidas no país.

‌



Yamaha/Divulgação

Tipos de motocicletas mais vendidas

A preferência do consumidor pelas motos street onde estão Honda CG Titan e Yamaha Factor representou 51% da fatia de vendas com 259.948 unidades produzidas.

‌



Dafra/Divulgação

Motos de perfil aventureiro como as trail onde estão Honda NXR Bros e Yamaha Lander representam 20% de market share e as motonetas como Honda Lead, Yamaha NMAX e BMW C400X representam 13,4%.

‌



