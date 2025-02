Quais são os efeitos do calor intenso no carro? Raios UV e o calor podem prejudicar o veículo e sua saúde Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

O Brasil vive uma intensa onda de calor especialmente nesta semana com baixos índices pluviométricos e alta incidência de raios UV. Além dos cuidados essenciais com a saúde como a hidratação o automóvel também precisa de cuidados especiais. A incidência do sol e as temperaturas mais elevadas alteram o funcionamento do veículo e podem até prejudicar, de forma indireta, a saúde dos ocupantes. O R7-Autos Carros traz uma série de dicas para evitar que esses efeitos prejudiquem a vida a bordo do veículo.

Freepik/Reprodução

Primeiro é preciso entender que o sol intenso pode ser prejudicial para a pintura do carro, para os pneus por conta da alta pressão, o acabamento interno, o óleo e fluidos do carro e também sujeitar o veículo ao superaquecimento. Mas quais são os pontos aos quais é preciso se atentar em dias e épocas de calor intenso?

Freepik/Reprodução

* Tenha atenção com a temperatura. Fique atento ao termômetro no painel e se o carro não tiver consulte o mecânico de confiança. Ele irá avaliar a temperatura de trabalho do motor, se há vazamentos no sistema e também se vai ser necessária uma troca do fluido para manter o carro em temperatura ideal.

Freepik/Reprodução

* Fique atento ao ar condicionado. Conforto térmico é importantíssimo nessa época. Lembre-se de ligar o carro, depois acionar o ar condicionado com vidros abertos e após andar um pouco com o carro fechar os vidros evitando que o ar quente da cabine fique preso por mais tempo forçando o mecanismo. Use o ar condicionado com o fluxo aberto e se necessário deixe o mecanismo fechado por no máximo 10 minutos.

‌



Freepik/Reprodução

* Use protetores solares nos vidros para reduzir a entrada de calor. Eles podem ser encontrados em películas de proteção. Elas não precisam ser escuras e podem até ser transparentes mas ajudam a filtrar a incidência de raios UV na pele dos ocupantes e também para evitar que o valor prejudique o acabamento do veículo.

‌



Freepik/Reprodução

* Estacione sempre que possível em locais sombreados, longe da luz direta do sol. Se não tiver uma garagem aberta, dobre os cuidados com películas e lave o carro e faça enceramento com frequência

‌



Freepik/Reprodução

* Use capas de proteção para bancos e volante para proteger os materiais internos especialmente se o carro ficar muito tempo sob o sol. O material interno do carro mescla plástico, tecido e couro que sofrem com sol forte e podem ter vida útil abreviada com o calor

Freepik/Reprodução

* Calibre os pneus com maior frequência, até mais de uma vez por semana com os pneus frios.

Freepik/Reprodução

* Evite abastecer enchendo o tanque. Coloque o combustível suficiente para o uso por alguns dias pois é possível que o carro sob o sol registre a perda de combustível por evaporação

Freepik/Reprodução

* Em locais muito úmidos faça uma higienização interna do veículo. Locais com água e umidade podem favorecer a proliferação de bactérias e fungos que crescem rápido no verão intenso

* Faça uma troca de óleo e filtros para melhorar a eficiência de funcionamento do motor evitando que ele trabalhe com lubrificação insuficiente. Use apenas o fluido recomendado pela montadora do veículo

