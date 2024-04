Alto contraste

RAM lança série especial Night Edition para a Rampage (Ram/Divulgação)

A Ram aproveita a semana da Agrishow e lança a primeira série especial para a Rampage que recebe o nome de Laramie Night Edition. Depois de oferecer o pacote Night Edition na Ram 2500 Laramie, 3500 Laramie, Classic Laramie e 1500 Limited a RAM também ganha essa opção com acabamento exclusivo.

A Night Edition traz detalhes com acabamento preto brilhante e na cor da carroceria no lugar das peças cromadas da versão Laramie. A Rampage Night Edition tem grade dianteira, molduras dos faróis, espelhos retrovisores, molduras das janelas e rodas de 18″ em preto brilhante, maçanetas na cor da carroceria, skid plate e badges escurecidos na cor Granite Crystal, para-choque traseiro com pintura preta especial e ponteiras do escapamento também na cor preta compõe os itens exclusivos do exterior do modelo.

Na parte interna a Rampage Laramie Night Edition vem com bancos revestidos em couro preto, assim como os painéis de porta e de instrumentos no lugar do revestimento Mountain Brown da versão cromada.

Também no acabamento a Night Edition traz o teto preto e a picape pode ser incrementada com a adição do Pack Elite, composto pelo som premium de 10 alto-falantes com subwoofer certificado pela Harman Kardon®, luzes ambiente em LED e banco elétrico do passageiro de 12 vias, sendo 4 para a lombar.

Entre os itens oferecidos na Laramie de série estão central multimídia Uconnect de 12,3″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel digital de 10,3″, ar-condicionado digital dual zone, Keyless Enter’N Go e carregador por indução, conjunto ótico em LED, 7 airbags e sistemas de auxílio à condução como piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, sistema de monitoramento de ponto cego, alerta de saída de faixa, entre outros.

A Rampage Laramie Night Edition tem motor 2.0L Hurricane 4 Turbo a gasolina de quatro cilindros com injeção direta com turbina de geometria variável que gera 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque acoplado a uma transmissão automática de 9 velocidades com tração 4x4. O preço público sugerido da Rampage Laramie Night Edition é a partir de R$ 277.990,00.