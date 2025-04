Ram oferece descontos para CNPJ em abril: veja os preços Desconto vai de R$ 30 a R$ 46 mil válidos para clientes com empresa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h00 ) twitter

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

A RAM, marca de picapes do grupo Stellantis, anunciou uma condição comercial interessante para o público com CNPJ. A rede de concessionários está oferecendo a linha Rampage com desconto de até R$ 46 mil válidos até o final de abril.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

E quem deseja comprar a Rampage Big Horn, terá preço de R$ 199.990. A versão de entrada tem o novo motor diesel 2.2 turbodiesel com 200 cavalos, 45,9 kgfm de torque, tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

Quem deseja a versão esportiva Rebel sai por R$ 237 mil, um desconto de R$ 33 mil, para o público com CNPJ. Nesse caso o motor é o 2.0 turbodiesel a gasolina de 272cv e 45kgfm de torque também com tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas. A Rampage Laramie é vendida por R$ 247 mil recebendo um abatimento de R$ 36.918,70.

