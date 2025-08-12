Renault Duster renovado é flagrado em testes: será que vem? SUV compacto pode manter posições intermediárias na linha Renault entre R$ 150 e R$ 200 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h00 ) twitter

Renault Duster Renato Maia/Divulgação

O Renault Duster é um produto chave na estratégia da marca mesmo dentro de uma renovação de portfólio. O SUV compacto ainda pode ocupar espaço considerando o “gap” entre o Kardian topo de linha (R$ 145 mil) e o Renault Boreal que certamente virá acima dos R$ 200 mil. A Renault já foi categórica ao dizer que o Duster não seria renovado mas os flagras indicam o contrário. O perfil Falando de Carro do jornalista Renato Maia flagrou hoje o Duster em testes na região de Campinas/SP.

Renault Duster Renato Maia/Divulgação

Na imagem vemos claramente que se trata do Dacia Duster europeu com o novo design o que também pode indicar novas motorizações híbridas para o mercado brasileiro. Nas dimensões o novo Duster tem 4.343 milímetros de comprimento, 1.810 mm de largura, 1.656 mm de altura e 2.657 mm de entre-eixos com porta-malas de 472 litros. Essas são as medidas no mercado europeu.

Renault Duster Renato Maia/Divulgação

Existem dois caminhos para esse teste sendo feito no Brasil. Vamos considerar a hipótese do Duster vir ou não vir ao país. Se vier além do novo estilo o Duster 2026 pode até preservar o 1.6SCe de 120cv mas também pode usar o sistema híbrido “E-Tech” 1.6 e um propulsor elétrico associado. Na Europa também é oferecido o 1.2TCe com 130cv e sistema híbrido leve de 48V. Mas claro, também pode ter o 1.3TCe de 158/163cv que será vendido no Boreal. Outro caminho é que esse Duster esteja testando o sistema híbrido que estará no Borela. Na hipótese do Duster não vir, ele está servindo de mula para o motor 1.3TCe associado a um motor elétrico já que o SUV médio a princípio não terá eletrificação no lançamento. O Duster pode ficar em linha também na estratégia de custo benefício e assim se manter como está em termos de estilo e motor. Mas é inegável que a Renault esteja testando novidades que virão nos próximos modelos.

‌



