Renault Kiger 2026: SUV do Kwid ganha mudanças na Índia Há itens de carros sofisticados como câmera 360 e até bancos ventilados, itens impensáveis para o nosso Kwid Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2025 - 09h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h00 )

Renault Kiger 2026 Renault/Divulgação

Mesmo sem previsão de chegada ao Brasil, o Renault Kiger é um dos modelos que melhor refletem a estratégia global da marca para mercados emergentes. Lançado em 2021 e feito sobre a plataforma CMF-A+ do Kwid que também temos aqui, o Kiger já chegou a ser cotado para o Brasil mas a Renault parece tê-lo deixado de lado.

Renault Kiger 2026 Renault/Divulgação

Com design renovado, interior modernizado e novos recursos de segurança, o SUV compacto da Renault na Índia chega à linha 2026 como uma opção mais atualizada e competitiva em seu segmento. Mantendo seu visual robusto ele ganha diversas novidades. Design atualizadoA atualização deixou o Kiger 2026 com um visual mais próximo dos modelos mais recentes da Renault na Europa com linhas que remetem ao “nosso” Kardian. Na dianteira, o SUV recebeu um para-choque redesenhado, nova grade frontal e conjunto óptico full LED, que entrega um aspecto mais sofisticado. As rodas diamantadas de 16 polegadas e o teto em duas cores reforçam o apelo jovem, enquanto a traseira exibe linhas que remetem ao Renault Kardian vendido no Brasil.

Renault Kiger 2026 Renault/Divulgação

Interior com mais tecnologia e confortoPor dentro, o acabamento segue simples, mas evoluiu em relação à versão anterior. O Kiger agora conta com painel de instrumentos digital e uma nova central multimídia. Entre os novos equipamentos, destaque para os bancos ventilados e para o isolamento acústico aprimorado, de acordo com a Renault.

Renault Kiger 2026 Renault/Divulgação

Conjunto mecânico do Renault Kiger Debaixo do capô, o SUV mantém duas opções de motorização já conhecidas: o 1.0 aspirado de 72 cv, o mesmo utilizado no Kwid brasileiro, e o 1.0 turbo de 100 cv, que entrega desempenho mais vigoroso. A novidade na linha 2026 é a aplicação de uma tecnologia que reduz o atrito interno dos cilindros, melhorando a eficiência e aumentando a durabilidade do motor.

Renault Kiger 2026 Renault/Divulgação

SegurançaUm dos pontos de maior evolução no Kiger 2026 está no pacote de segurança. Agora, o modelo oferece 21 itens de proteção já na versão de entrada, um avanço significativo para o segmento. Entre os destaques estão: Seis airbags (frontais, laterais e de cortina), Controle eletrônico de estabilidade (ESP), Controle de tração (TCS), Assistente de partida em rampas (HSA), Câmera 360° para facilitar manobras, Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS).

Renault Kiger 2026 Renault/Divulgação

Na linha de SUVs compactos enquanto temos o Kardian, que segue mais a tendência dos modelos europeus feito sobre a plataforma modular RGMP, há outras opções em mercados similares ao nosso.

