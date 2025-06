Rodízio dos pneus é necessário? Como fazer? Troca dos pneus em um determinado intervalo de rodagem é importante para evitar desgaste desigual; veja as dicas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

Rodízio dos pneus é necessário? Como fazer?

O pneu é a peça de contato entre o veículo e o asfalto e está sujeito às intempéries, às diferentes formas de direção e também de condição do asfalto ou da terra. O fato dos motores terem tração dianteira, traseira ou integral (nas quatro rodas) leva a um desgaste desigual dos pneus e por isso é recomendado fazer o rodízio. É uma troca simples de posição das rodas permitindo um desgaste mais uniforme o que também aumenta a vida útil do conjunto.

Rodízio dos pneus é necessário? Como fazer?

Antes de mais nada, antes de aprender como fazer o rodízio de pneus é importante lembrar que o desgaste varia conforme o estado da suspensão. É importante revisar os sistemas de suspensão como buchas, bandejas, amortecedores, molas, terminais e conexões. Por conta dos buracos e obstáculos, a suspensão se desgasta e leva a uma redução da vida útil dos pneus.

Rodízio dos pneus é necessário? Como fazer?

A Bridgestone alerta que “o padrão do rodízio pode variar conforme o tipo de pneu, tração do veículo e se os pneus são simétricos, assimétricos ou direcionais. Nos veículos com pneus simétricos e tração dianteira, por exemplo, recomenda-se cruzar os pneus traseiros para a frente, mantendo os dianteiros no mesmo lado ao irem para trás. Já para pneus direcionais, o rodízio deve ser feito entre os eixos, sem troca de lado. É fundamental seguir a recomendação do manual do veículo ou consultar um especialista”.

Rodízio dos pneus é necessário? Como fazer?

Essa troca pode ocorrer a cada ano ou 10 mil quilômetros rodados. Na maioria dos carros que são tração dianteira, onde o motor está na frente, basta trocar a posição para a traseira mantendo o lado. Essa operação pode ser feita em concessionária, em borracharias e oficinas especializadas ou mesmo em casa usando um macaco hidráulico e chave de roda.

O rodízio deve ser feito sempre com a verificação do alinhamento, balanceamento e análise da suspensão. Da mesma forma ao trocar os pneus de posição o motorista deve observar se há desgaste desigual da banda de rodagem. Em caso de problemas na suspensão o desgaste por dentro ou por fora são consequências de um problema em bucha que pode ter estourado, amortecedor com perda de pressão, entre outros fatores.

