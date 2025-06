Pneu novo deve ser instalado na traseira ou na frente? Descubra Confira as dicas para fazer a troca de forma correta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

Na hora de trocar os pneus nem todo mundo consegue comprar um jogo completo com quatro peças. Se for o caso de comprar apenas dois pneus onde eles devem ser instalados? Na dianteira ou na traseira?

Os pneus são a peça de conexão fundamental entre o solo e o veículo por meio do sistema de suspensão. Ele se desgasta com o atrito ao longo do tempo e a vida útil de um pneu pode variar entre 40 mil e 70 mil quilômetros. Mas durar até um pouco mais. Isso varia muito conforme a composição do pneu e o perfil de uso.

O correto ao comprar apenas um par de pneus é instala-los na traseira. Isso vale para a grande maioria dos veículos com tração dianteira como os carros de passeio comuns e boa parte dos SUVs. Mas por que instalar na traseira e não na dianteira?

As rodas dianteiras desgastam mais rápido porque com o motor dianteiro a tração do carro ocorre pela frente bem como a frenagem. Já os pneus traseiros se desgastam bem menos e por isso o ideal é colocá-los atrás. Se ao comprar um par de pneus novos a instalação for feita na frente esse pneu já sofrerá desgaste bem como está sujeito ao torque máximo que ocorre na frente.

Ao instalar na traseira os pneus irão se adequar ao veículo com o tempo. Além disso é recomendável fazer o rodízio de pneus a cada 10.000km rodados alternando os eixos entre dianteiro e traseiro.

Obviamente o correto é comprar sempre um jogo com quatro pneus por uma razão de segurança, calibra-los semanalmente e fazer revisão na suspensão de modo a preservar a segurança e também a vida útil dos pneus. É importante lembrar que pneus desgastados, sem o mínimo dos sulcos de 1,6mm previstos, coloca a vida dos ocupantes em risco. Mas se isso não for possível o recomendado é sempre instalar os pneus novos comprados em par no eixo traseiro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.