Rolls Royce Phantom celebra 100 anos: relembre a história Luxuoso sedã terá série especial em referência ao modelo de 1964 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 02h00 )

Rolls Royce/Divulgação

Um carro lendário e símbolo da opulência sobre rodas, o Rolls Royce Phantom é símbolo de luxo, ostentação e carro clássico que atravessa a história. Para comemorar os 100 anos do carro a marca inglesa escolheu o Concorso d’Eleganza Villa d’Este, na Itália, para apresentar a versão especial Goldfinger, que homenageia o filme “007 contra Goldfinger”, lançado em 1964. Mas por que o Rolls Royce Phantom é tão icônico?

Rolls Royce/Divulgação

O Rolls Royce Phantom foi criado em 1925 como modelo acima do Silver Ghost, marcando o início da linhagem do carro de luxo britânico com motor seis cilindros 7,6 litros. Já nos anos 1930 foi o primeiro veículo a ter um motor V12 de alta potência e cilindrada.

Rolls Royce/Divulgação

A boa aceitação foi imediata e em 1932 3.512 unidades tinham sido construídas, um feito e tanto para um veículo de luxo.

Rolls Royce/Divulgação

Todos os Rolls Royce Phantom trouxeram avanços importantes para sua epoca. A primeira geração já usava componentes de alumínio, molas semi-elipticas na dianteira e cantiléver na traseira trazendo muito conforto, freios nas quatro rodas e na década de 1930 câmbio dr quatro velocidades.

Rolls Royce/Divulgação

Em 1950 o Rolls Royce Phantom de quinta geração já era um carro muito evoluído e se tornaria o veículo oficial da Família Real Britânica. Era oferecido com motores seis e oito cilindros 6,3 litros ou 6,7 litros que eram os mais vendidos.

Rolls Royce/Divulgação

A família real usava a versão Limousine Park Ward com 7 lugares que depois foram chamados Silver Wraith 80, depois Silver Phantom. Foi o carro usado pela Rainha Elisabeth e também pelo General Francisco Franco na Espanha.

Rolls Royce/Divulgação

Nos anos 1960 passou a ser oferecido também com detalhes como apliques de ouro, carpetes especiais ou emblemas conforme a preferência do dono. A nova série especial do Rolls Royce Phantom é feita com inspiração no Phantom III Sedanca de Ville, que era o carro utilizado pelo vilão Auric Goldfinger no filme de 007 com o mesmo nome. O modelo original de 1937 também foi exposto no evento.

