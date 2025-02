Ruído e pedal “duro”: veja 6 sinais de desgaste do freio do carro Manutenção dos freios é vital e alguns sinais são claros no comportamento do carro aos quais o motorista deve estar sempre atento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 02h00 ) twitter

O sistema de freio com toda a tecnologia que existe hoje merece atenção do motorista de forma preventiva. Os freios são compostos por sistema de discos, pastilhas e fluídos (além de sensores dependendo do caso) que atuam de forma integrada para que o veículo consiga parar com toda a segurança.

Mas muitos motoristas insistem em apenas levar o carro ao mecânico quando sentem o pedal “duro” na hora de frear, perceber alguma dificuldade ao acionar o pedal ou ao ouvir algum barulho metálico ao acionar os freios. Mesmo nos carros mais modernos o sistema de freio deve ser ao menos inspecionado anualmente para evitar que o desgaste de algum sistema possa comprometer a segurança do veículo. Veja a seguir seis sinais claros de desgaste no sistema de freios do carro.

1.Aviso sonoro: um som agudo ao pressionar o pedal de freio pode ser um alerta importante. Alguns veículos contam com pastilhas que emitem ruído sonoro quando a pastilha chega próximo ao desgaste máximo. Outros também possuem sensores eletrônicos que avisam eletronicamente sobre o desgaste das pastilhas, portanto é importante também ficar atentos a esses detalhes. Vale a pena verificar no manual do proprietário se o veículo conta com alerta sonoro de desgaste das pastilhas evitando problemas de segurança.

2. Desempenho de frenagem: caso seja preciso aplicar mais força no pedal para frear, isso pode significar que o fluido de freio não esteja mais em 100% de suas condições, ou mesmo que existe algum componente exigindo reparo. O desempenho reduzido é um sinal claro e urgente de que o sistema necessita de atenção. O fluído deve ser verificado e trocado em uma revisão anual evitando a perda de sua viscosidade que pode prejudicar o desempenho dos freios. O motorista deve ficar muito atento ao comportamento dos pedais ao acioná-los.

3. Luz de alerta no painel: alguns veículos possuem sensores que acendem uma luz de aviso no painel quando as pastilhas estão gastas. Além disso, essa mensagem pode indicar um nível baixo de fluido de freio, reforçando a necessidade de uma revisão completa no sistema. As luzes de painel são bem comuns e merecem atenção do proprietário do veículo ao painel.

4. Inspeção visual: verifique regularmente a espessura das pastilhas. Se estiverem muito finas, a substituição é necessária. Uma simples inspeção visual pode prevenir problemas maiores e garantir a segurança do veículo. Ao olhar as pastilhas de perto com o auxílio de uma luz de celular verifique possíveis ranhuras nos discos o que indica desgaste acentuado.

5. Vibrações e pulsos no pedal: sentir vibrações ou pulsos ao frear pode indicar desgaste irregular das pastilhas ou discos. Essa condição afeta o desempenho do sistema e pode causar danos adicionais se não for corrigida. As vibrações durante o acionamento do ABS em frenagens emergenciais são normais. Esse tipo de alteração deve ser informado ao mecânico em uma revisão preventiva ou mesmo corretiva como neste caso

6. Quilometragem e o uso do veículo: o desgaste das pastilhas depende não apenas da quilometragem, mas também das condições de uso. Dirigir em tráfego pesado ou em áreas montanhosas acelera o desgaste. Adapte as manutenções ao seu estilo de direção e informe quando foi feito o último reparo ao mecânico de confiança.

Com estes cuidados o dono do carro ficará mais atento à manutenção preventiva do veiculo. Especialmente nos freios, o bom desempenho do sistema é um item de segurança e portanto de verificação obrigatória em uma revisão.

*com informações da Motul.

