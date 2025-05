Scout vai lançar motores elétricos “com extensor de autonomia” nos EUA Novidade chega ao mercado norteamericano no próximo ano com uma mudança importante no projeto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h46 ) twitter

Scout vai lançar motores elétricos "com extensor de autonomia" nos EUA

A Scout, anunciada ano passado nos EUA, fará carros elétricos com “extensor de autonomia” para melhorar a aceitação do público. Usando uma nomenclatura já conhecida, os Scout terão motor elétrico alimentado por um motor gerador a gasolina que será chamado “Harvester”. A novidade foi apresentada pelo próprio Arno Antlitz, diretor financeiro da Volkswagen.

Scout vai lançar motores elétricos “com extensor de autonomia” nos EUA Scout/Divulgação

Assim, os modelos da Scout terão até 800 km de autonomia com um tanque combinando motor quatro cilindros (provável que seja um 2.0 TSI) que recarrega o motor elétrico posicionado no eixo traseiro e sem tração nas rodas.

Scout vai lançar motores elétricos “com extensor de autonomia” nos EUA Scout/Divulgação

Os Scout elétricos já apresentados – a picape Terra e o SUV Traveler - terão plataforma com estrutura de chassi tradicional e 560 km de autonomia com motor elétrico e baterias de 120kwh. Com o motor Harvester terão até 800 km ou 240 no modo elétrico vindos das baterias de 60kwh.

Scout vai lançar motores elétricos “com extensor de autonomia” nos EUA Scout/Divulgação

No final do próximo ano a Volkswagen irá inaugurar uma fábrica na Carolina do Sul, que terá 4.000 pessoas com capacidade instalada para 200.000 unidades por ano.

‌



