Conheça os elétricos populares que a Volkswagen vai lançar até 2026 ID.2 e ID.1 serão resposta aos chineses e aos concorrentes para voltar às origens da Volkswagen Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No passado o primeiro projeto da Volkswagen era um veículo inovador, ágil e racional para que pudesse ser comprado por um trabalhador comum: o Fusca. Anos depois, um carro eficiente e barato, mas também inovador fez sucesso; o Golf e foi seguido pelo Polo. Agora a Volkswagen prepara uma nova “dupla” de modelos acessíveis para os novos tempos: o ID.2 e o ID.1.

Modelo pode ser parecido com o elétrico ID.2all Der Spiegel/Reprodução

A solução está na racionalidade que vem da China, com projetos mais baratos e mais fáceis de produzir. Embora os novos carros sejam feitos sobre a plataforma MEB, a Volkswagen já está usando os projetos desenvolvidos com os parceiros Xpeng, Jac Motors além da FAW e SAIC que já estão - como sabemos - bem adiantados em eletrificação.

Interior simplificado do ID.2all não deixará ampla tela multimídia de lado

Segundo a própria Volkswagen esses novos projetos chamados de CEA (Chinese Electric Architecture) para reduzir os custos de produção dos veículos em até 40% em comparação aos atuais I.D.

Conceito do ID.Every1 revelado pela VW (Divulgação)

Hoje o modelo mais barato da linha ID é o ID.3 que custa 36 mil Euros, quase o preço de um Tesla Model 3. E com a nova plataforma o custo do ID.1 será de 20 mil Euros, cerca de R$ 120 mil enquanto o ID.2 custará no máximo 25 mil euros.

‌



ID.3 tem produção concentrada em Wolfsburg

Assim a marca poderá enfrentar modelos elétricos mais acessíveis como os chineses BYD Dolphin (29 mil Euros) GWM Ora 03 (26 mil euros) e também Citroën eC3 e Renault 5 vendidos a partir de 20 mil euros.

Fábrica da Volkswagen em Wolfsburg: crise após transição

Não é surpresa para ninguém que a Volkswagen está enfrentando dificuldades para emplacar seus elétricos. Embora tenha comercializado 1,3 milhão de unidades na Europa, seu maior mercado, a Volkswagen caiu 8,3% na China e nos Estados Unidos.

‌



Novo modelo, que pode ser chamado de ID.1, deve ser posicionado abaixo do ID.2all

E os elétricos recém-lançados pela marca não vendem o esperado. A família ID por exemplo emplacou pouco mais de 50 mil unidades no ano passado enquanto o Golf vendeu mais de 200 mil unidades. A resposta será mesmo a linha de carros populares elétricos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.