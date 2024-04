Se eleito, Trump promete taxar carros chineses nos EUA em 100% Trump disse que a medida irá valer até mesmo sobre os carros chineses fabricados no México

A campanha presidencial nos Estados Unidos segue quente ainda que efetivamente não tenha começado. No início desta semana o pré condidato e ex-presidente do partido Republicano Donald Trump disse que se for eleito irá cobrar 100% de impostos sobre carros chineses.

Trump disse que a medida irá valer até mesmo sobre os carros chineses fabricados no México, respondendo ao plano em curso da BYD que confirmou o plano de fazer uma planta no país vizinho aos EUA.

No setor automotivo, as propostas de Donald Trump e Joe Biden, pré candidato à reeleição, vão em direções opostas. Trump é contrário à eletrificação total e principalmente a presença de carros importados - especialmente chineses - no mercado norteamericano. Joe Biden é a favor de uma política de incentivos para acelerar a eletrificação.

Em uma entrevista, Trump disse “se você está ouvindo Xi (Jinping, presidente Chinês) - eu e você somos amigos mas entendemos que é preciso um acordo. Estes carros feitos em fábricas que estão sendo construídas no México agora mesmo, em locais que não contratam norteamericanos, não serão vendidos para o nosso povo”, disse o Trump à NBC.

Trump confirmou que irá taxar os modelos chineses feitos no México na ordem de 100%. O consulado ou autoridade diplomática da China nos EUA não responderam às falas de Trump.