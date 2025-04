Sedã híbrido chinês com 1.600km de autonomia é feito por marca estatal: conheça Hongqi estreia na China com motor 1.5 ou 2.0 a gasolina combinado com motor elétrico de alta eficiência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h00 ) twitter

Carros de marcas estatais não tiveram vida longa no Brasil mas na China empresas como a Hongqi, pioneira em produção de automóveis desde os anos 1950, segue fazendo sucesso. Agora a marca lançou o Hongqi H5 PHEV, um sedã de médio-grande porte com conjunto híbrido capaz de fazer 1.600km com um tanque de gasolina.

Sedã híbrido chinês, Hongqi H5 PHEV estreia na China (Hongqi Divulgação)

O conjunto híbrido combina motor 1.5 turbo a gasolina de 148cv com 22kgfm de torque com sistema elétrico auxiliar de 225cv e 34kgfm de torque. Esse motor elétrico tem bateria de 18,4 ou 23,9kwh LFP (lítio ferro fosfato) que roda entre 130km e 170km. Por conta disso, o sistema de alta eficiência pode rodar até 1.600km com um tanque.

Sedã híbrido chinês, Hongqi H5 PHEV estreia na China (Hongqi Divulgação)

O Hongqi H5 PHEV tem 4,98m de comprimento, 1,87m de largura, 1,50m de altura e 2,92m de entre eixos e estará disponível nas cores Preto “Charmy”, branco “Alpine” e Prat “Quantum”. O estilo do carro é garantido pela grade ampla e cromada mantendo também o logotipo da marca estatal Hongqi na cor vermelha.

Sedã híbrido chinês, Hongqi H5 PHEV estreia na China (Hongqi Divulgação)

Os preços começam em cerca de US$ 25 mil dólares (cerca de R$ 147 mil em valores convertidos) e a estratégia faz parte de uma certa popularização da marca que segue fazendo sedãs usados como carros oficiais mas também carros de uso civil a um preço mais em conta.

‌



Sedã híbrido chinês, Hongqi H5 PHEV estreia na China (Hongqi Divulgação)

A Hongqi lançou seu primeiro carro ainda restrito ao uso oficial em 1958. Depois produziu sob licença modelos como Audi A100 chamado de Century Star CA7200, Lincoln Town Car (CA7460) entre outros.

Carros da marca estatal Hongqi (Car China History reprodução)

Após 1991 a marca foi absorvida pela também estatal FAW que tem acoro com a Volkswagen e desde 2018 reformulou a linha de produtos com modelos de luxo e também híbridos.

‌



Carros da marca estatal Hongqi (Car China History reprodução)

Em 2024 a Hongqi produziu 109 mil unidades, crescendo 8% sobre o ano de 2023.

