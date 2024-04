Site diz que Hummer pode lançar SUV elétrico “barato”: GM descarta

Alto contraste

A GM estaria desenvolvendo uma versão mais acessível do Hummer EV para os Estados Unidos. Conhecido como Hummer EV “2″, essa versão ainda incluiria o duplo motor elétrico mas com baterias menores para reduzir seu custo.

O site Carscoops afirma que essa variante mais em conta já esta em desenvolvimento, algo que a GM descarta. O site afirma que o “EV2 2″ já teria preço definido em torno dos US$ 80 mil, cerca de R$ 400 mil em conversão direta.

Segundo o próprio site essa versão teria 625cv e não 100cv como a versão já anunciada. Para custar menos a GM já teria testado o modelo sem o modo “caranguejo”, sem alguns itens de proteção ativa e mais alguns detalhes de conforto.

A versão EV2X da GMC Hummer (pick-up) é oferecida por US$ 96,5 mil enquanto a versão com três motores chamava EV3X custa US$ 104,6 mil. Mas apesar dessa especulação a GM disse oficialmente que “não comenta seus planos futuros”. O site GMC Authority, que fala sobre muitos planos da divisão da GM também afirma que o projeto até foi cogitado porém teria sido arquivado.