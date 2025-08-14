Stellantis investe R$ 13 milhões centro de reciclagem de peças na Grande SP Espaço pode processar até 8.000 veículos por ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h00 ) twitter

Centro de reciclagem de peças da Stellantis na Grande SP Stellantis/Divulgação

A Stellantis, por meio da Circular Autopeças, inaugurou em Osasco (SP) um centro de desmontagem veicular voltado à reciclagem e reutilização de componentes automotivos. Estima-se que o país tenha uma frota de 48 milhões de veículos circulando e a cada ano 2 milhões deixam de rodar por falta de condições mas desse total entre 1,5 e 2% são de fato reciclados.

Com o centro de reciclagem a Stellantis quer aumentar o nível de aproveitamento de peças. As que estão em bom estado podem ser remanufaturadas e vendidas. As que não tem condições de aproveitamento são enviadas à reciclagem. Mas como funciona o processo?O processo inclui a entrada e armazenamento dos veículos, testes, descontaminação (retirada de fluidos) e desmontagem em boxes. As peças passam por lavagem, verificação e recebem classificação de 0 a 9 conforme o estado de conservação. Após catalogadas e rastreadas, podem ser comercializadas em canais digitais ou na loja física instalada junto ao centro.

Segundo a empresa, o projeto integra sua estratégia de economia circular, que acompanha todo o ciclo de vida dos veículos, desde o lançamento até a reciclagem. O centro tem capacidade para desmontar 8 mil veículos por ano e promete reduzir em até 80% o consumo de matéria-prima e cerca de 50% as emissões de CO₂.

O centro de reciclagem tem capacidade para processar até 8.000 veículos por ano, emprega 150 pessoas e se une ao Centro de Recondicionamento de Veículos em Betim (MG), inaugurado em 2024, que tem a mesma função de destinar corretamente resíduos e aproveitar peças que ainda podem ser usadas no mercado de reposição.

A maior parte dos veículos desmontados vem de testes, leilões e sinistros. O objetivo é oferecer peças reutilizáveis com garantia de procedência, ao mesmo tempo em que se reduz o impacto ambiental da cadeia automotiva.

