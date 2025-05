Stellantis nomeia Antônio Filosa como CEO global Engenheiro industrial vai assumir o cargo dia 23 de junho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 07h42 (Atualizado em 28/05/2025 - 07h42 ) twitter

Stellantis/Divulgação

Antonio Filosa assumirá o cargo de CEO global do Grupo Stellantis a partir de 23 de junho. O cargo estava vago desde dezembro com a saída de Carlos Tavares em meio a uma crise de rentabilidade do grupo especialmente da Jeep nos Estados Unidos. Filosa é formado em engenharia industrial e está no grupo há 25 anos. Atualmente ocupa o cargo de diretor de operações para as Américas e diretor de qualidade.

Stellantis/Divulgação

Italiano, Filosa já ocupou diversos cargos na Fiat, depois FCA e hoje Stellantis, nos Estados Unidos, Argentina e Brasil, com experiência em indústria com atuação nas diversas marcas. Desafios enfrentados pelo novo CEOFilosa cumpriu desafios como a solução de um problema no filtro de partículas da Fiat Toro chamado de “Crise da DPF” admitindo falha da fabricante italiana. Como engenheiro, Filosa concluiu que o filtro DPF alterava a viscosidade do óleo causando problemas no motor da Toro diesel especialmente nos modelos com câmbio manual.

Stellantis/Divulgação

O novo CEO também negociou uma crise regional com a falta de peças enfrentada durante o governo de Alberto Fernández marcado por uma profunda crise econômica. Filosa também liderou a implantação da plataforma CMP e projetos como Peugeot 208 que hoje é o carro mais vendido do mercado argentino. Sob sua gestão, marcas como a Citroën foram reformuladas, a Jeep se destacou como líder do mercado de SUVs (Renegade foi o mais vendido durante anos e o Compass foi líder entre os modelos médios por oito anos), a Fiat Strada se tornou o carro mais vendido do Brasil e o Pulse abriu um novo segmento entre outros feitos.

Stellantis/Divulgação

Hoje Filosa irá conduzir a chegada da Leapmotor à América do Sul, a transição energética da Jeep e Fiat com a introdução dos modelos híbridos e também a falta de lucratividade e a crise de produtos na América do Norte.

