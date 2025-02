Tesla vai inaugurar nova fábrica de baterias dia 11 deste mês Com capacidade de produção de até 40 Gigawatts por ano, a nova unidade ficou pronta em oito meses Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/02/2025 - 17h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tesla/Reprodução

A Tesla vai iniciar a produção de baterias a partir do dia 11 de fevereiro em sua “megafábrica” (Megafactory) de Shangai na China. A nova planta irá abastecer outras fábricas de veículos da Tesla como a “Gigafactory” localizada a mesma cidade e até mesmo outras indústrias da região. Com capacidade de produção de até 40 Gigawatts por ano, a nova unidade ficou pronta em oito meses.

Tesla/Reprodução

De acordo com o jornal chinês Xinhua, a nova fábrica localizada no distrito industrial de Lingang em Pudong, uma região de alta tecnologia da indústria chinesa em Shangai, a produção em série começa no final do primeiro trimestre desse ano. E além de destinar baterias para os seus automóveis, todo o distrito de Shanghai Lingang Economic Development Group terá baterias para outras empresas do setor de tecnologia.

Tesla/Reprodução

Além disso, as baterias da Tesla serão utilizadas pelas empresas da região como acumuladores a partir de sistemas de captação solar por exemplo. No entanto, essa não é um exclusividade da Tesla pois empresas como CATL e a própria BYD também desenvolvem sistemas de grid de baterias para abastecer fábricas em toda a China a partir de grandes painéis de captação solar.

Tesla/Reprodução

Um dos sistemas da Tesla chamado de “mega Pack” consegue guardar até 3 megawatts de energia em um via de módulo, o que pode abastecer até 3.600 casas por uma hora por exemplo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.