Tesla volta a crescer mas não alcança BYD em vendas na China

As vendas de carros elétricos e híbridos na China vão de vento em popa. Por isso a concorrência é forte entre as marcas da casa e também com fabricantes tradicionais como a Tesla. Um balanço divulgado pela associação de fabricantes sobre as vendas de abril mostra que a Tesla voltou a crescer muito no mercado enquanto a BYD cresceu menos mas não perdeu a liderança.

A BYD fechou abril com 219.500 veículos, uma expansão de 7,56% sobre o mês de março mantendo-se líder de mercado.

A Tesla que vende dois modelos no mercado chinês - Model 3 e Y - comercializou 28.080 unidades, um crescimento de 184,6% sobre março desse ano. A Tesla enfrentou problemas de insumos o que levou a uma redução no ritmo de produção.

A Li Auto também vem crescendo a um ritmo forte: 57,7% de crescimento com 24,3 mil unidades comercializadas. A Huawei também cresceu bastante com 16% de crescimento em um mês com 24.370 unidades comercializadas especialmente o o Aito. Outra marca que segue crescendo bastante é a Zeekr, já confirmada para estrear no Brasil e cresceu 56,2% em um mês com 11.900 unidades comercializadas. A Nio também expandiu 66,6% com 14.120 unidades vendidas em março.