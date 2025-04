Teste com EX90: quais as inovações do novo elétrico da Volvo? Testamos o novo SUv elétrico de 7 lugares que faz até 600km com uma recarga Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr 15.04 2025

A Volvo já recuou um pouco na meta de eletrificar 100% do seu portfólio dentro de seis anos. Porém, um novo SUV compacto, outro de grande porte e também um sedã seguem nos planos estratégicos da marca sueca do grilo Geely. E depois de lançar o EX90 nos Estados Unidos e Europa é a vez do Brasil receber o SUv elétrico de sete lugares.

Marcos Camargo Jr 15.04 2025

A boa surpresa é que o Volvo EX90 não foi baseado em um carro a combustão mas sim a plataforma SPA2 para veículos exclusivamente elétricos a bateria. Depois da matéria de lançamento o R7-Autos Carros testou a novidade por cerca de 800km sem usar gasolina.

Marcos Camargo Jr 15.04 2025

Embora parece utilizar a mesma plataforma do híbrido, o Volvo EX90 utiliza uma plataforma desenvolvida para carros 100% elétricos, o que o deixou maior com 5,03 metros de comprimento e com entre-eixos de 2,98 metros. Também é possível alocar sete pessoas no habitáculo do crossover com bancos retráteis eletricamente na terceira fila.

Marcos Camargo Jr 15.04 2025

Mas há mimos por todo o carro como um bom teto panorâmico que não transfere calor para o habitáculo refinado e minimalista do EX90.

‌



Marcos Camargo Jr 15.04 2025

Olhando para o XC90 ele parece ter o mesmo estilo do XC90 com o farol no formato martelo de Thor animado e pixelado para ajustes milimétricos a bordo do carro. A ampla grade frontal e as rodas têm acabamento fechado de 22 polegadas e melhoram a aerodinâmica.

Marcos Camargo Jr 15.04 2025

O interior também tem um visual parecido com o EX30 e EX40, uma vez que traz painel de instrumentos digital flutuante e multimídia ampla na vertical com sistema Google com 14,5 polegadas. Também conta com carregamento de smartphone por indução e sistema de som com 25 alto falantes com 1610 watts. O porta-malas tem 655 litros com bancos rebatidos, 310 litros com todos os bancos sem rebater e com todos bancos rebatidos a capacidade é de 1040 litros.

‌



Marcos Camargo Jr 15.04 2025

O Volvo EX90 conta com parceria com a NVIDIA para ter dois supercomputadores, que administram toda a programação do veículo, assim como tem cinco radares, diversas câmeras e LiDAR, que conseguem enxergar todo redor do carro e se antecipar a reações de frenagem e fuga de situação de colisão mas não ativa o modo Autopilot de condução autônoma não disponível no Brasil . O crossover ainda conta com 9 airbags e sistema de semiautônomos de condução.Motor e teste dinâmico O coração do Volvo EX90 tem motor de 517 cv e 910 Nm de torque, que permite fazer de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. A bateria é de 111 kWh, o que permite rodar até 459 km com uma única carga. Com sistema de alta potência, o EX90 permite entrada de carga de até 250kwh, o que permite recargas completas de 10 a 80% em 30 minutos.

Marcos Camargo Jr 15.04 2025

O teste com a novidade se revelou extremamente agradável a bordo do EX90. O crossover funciona como um veículo elétrico que parece ter roda livre o que melhora e muito a eficiência da bateria de 100kwh capaz de rodar até 600km na cidade. A posição de dirigir também é mais confortável e cômoda do que no XC90 um pouco mais próxima do solo com o carro à mão. Mesmo em curvas acentuadas, o EX90 se mantém suave e estável mas longe de ter desempenho mediano; é rápido e ágil se necessário. Pontos negativos Apesar de todo o luxo e minimalismo, bem como o bom desempenho dos dois motores elétricos, o EX90 poderia trazer algumas melhorias. O sistema de partida sem chave falhou em alguns momentos durante o nosso teste. O carro não trancou com o afastamento da chave presencial, que aliás é bem pequena e pode facilmente ficar perdida em uma bolsa ou mochila ou ainda nos bolsos.

‌



Marcos Camargo Jr 15.04 2025

Outro ponto é que todos os comandos estão dentro da multimídia, mesmo a abertura do porta-luvas, rebatimento dos retrovisores entre outros.

Marcos Camargo Jr 15.04 2025

Por fim, mesmo com sistema LiDAR o EX90 não tem a condução autônoma ativada no Brasil. Mesmo com tanta tecnologia disponível, os consumidores que se dispuserem a pagar caro pelo veículo não terão a solução de pilotagem que mantém o veículo na faixa e dentro de uma trajetória capaz de cumprir distâncias sem interferência do motorista.

Marcos Camargo Jr 15.04 2025

A Volvo venderá o EX90 em versão única com preço de R$ 849.950. O carro traz tecnologias inéditas porém fica bem caro, ainda mais caro do que o valor praticado no mercado europeu e nos Estados Unidos mesmo aplicando, por exemplo 30% de imposto de importação. Diante dos concorrentes Audi e-Tron e BMW iX o Volvo é mais evoluído mas bastante caro o que vai limitar certamente sua boa aceitação no mercado brasileiro.

