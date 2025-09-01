Toyota Hiace chega ao mercado com 10 anos de garantia Modelo estreia na versão Minibus por R$ 364,9 mil enquanto a versão furgão começa a chegar em novembro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2025 - 13h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h00 ) twitter

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

A Toyota Hiace começou a ser produzida na Argentina no primeiro semestre e rapidamente já chegou ao Brasil. A van está na sexta geração e faz sucesso em vários mercados desde a Ásia até a América do Sul mas nunca foi vendida no Brasil. Agora a Toyota entra nesse disputado segmento onde estão Renault Master, Fiat Ducato, Mercedes Benz Sprinter, Ford Transit, Peugeot Boxer e Citroën Jumper. A Hiace estreia na versão Minibus por R$ 364,9 mil enquanto a versão furgão começa a chegar em novembro. Motor de Hilux O motor da Hiace é o 2.8 diesel tem 174cv e 45,8kgfm de torque com consumo de 8,5 a 9,8km/l na estrada. É o mesmo motor da Hilux e SW4 porém com ajuste específico para um utilitário. A suspensão usa McPherson na dianteira e feixe de molas traseiro e a tração é traseira.

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

Por dentro o painel é amplo e transmite a sensação de dirigir um automóvel segundo a própria Toyota. A altura é de 2,28m permitindo a entrada em garagens mais baixas e o ângulo de giro é de 6,9m.

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

A Hiace tem três airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e outros dispositivos

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

A Toyota Hiace estreia na configuração Minibus e o furgão chega em novembro adaptado para uso refrigerado, ambulância ou carga simples. Os preços ainda não foram divulgados.

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

A atitude Hiace é vendida em 150 países e no Brasil a Toyota tem a seu favor uma rede com mais de 300 concessionários, suporte de um novo centro logístico e garantia de 10 anos. Os clientes pessoa física e jurídica poderão financiar a Hiace pelo banco Toyota, fazer o seguro e também usar a locação pela emprsa Kinto que faz parte do grupo.

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

“Foi pensada como ferramenta de trabalho robusta e confiável, as três primeiras revisões gratuitas e valor fixo da quarta até a sexta revisão por R$ 1.199 e 10 anos de garantia ativado a partir do término de cinco anos de garantia”, diz Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil. “A estreia da Toyota no consolidado segmento de vans com um produto que é sucesso no mundo todo mostra nossa estratégia de estarmos em segmentos importantes com a nossa marca”, completa.

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

Com tração traseira, a Hiace se junta a concorrentes como Mercedes Benz Sprinter e Ford Transit, mas com câmbio automático se alinha apenas à concorrente alemã. Sobre o crescimento da Toyota Para a Toyota só em 2025 cresceram 3% no primeiro semestre na América Latina. “Estamos continuando com uma estratégia bem robusta de crescimento. Desde 2019 estamos ampliando nosso portfólio com o Corolla híbrido flex, continuamos com o Corolla a Cross em 2021 e agora confirmamos o Yaris Cross que será lançado em breve”, confirmou Rafael Chang, CEO da Toyota na América Latina

Toyota Hiace Marcos Camargo Jr. 01.09.2025

“Aqui a descarbonização tem como protagonista o híbrido flex. Estamos fazendo o maior investimento na região com 11,5 bilhões até 2030 que vão criar novos empregos, ampliar volume e continuar o processo de exportação para toda América Latina”, completa Chang.

