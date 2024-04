Toyota registra "Hilux" barata no Brasil

Alto contraste

Lançada em 2023, a Toyota Champ é um sucesso de vendas em todos os países do sul da Ásia. Compacta, barata, feita para trabalhar, a picape é conhecida como a "Hilux" de combate em diversos países.

E agora a Toyota do Brasil está registrando peças como para-choque, grade, painel e até itens internos da Champ por aqui. O registro é do INPI e mostra que a Toyota está se protegendo contra possíveis cópias do seu produto e não necessariamente que ela será lançada por aqui. A princípio.

Na Ásia onde a Toyota Champ é vendida há opções de chassi curto e longo com opção de motor a gasolina 2.0 ou mesmo o diesel 2.4.

Embora seja conhecida como "Hilux" para o trabalho, a Champ não tem nada da Hilux. Ela usa a base chamada IMV que é compartilhada com a van Hiace, hoje produzida na Argentina. Então há possibilidade real de que a Champ venha a ser produzida no país vizinho.

Na Tailândia os preços da Champ variam entre R$ 60 e R$ 80 mil em valores puramente convertidos em reais. No caso da Hilux chassi cabine aqui no Brasil o preço parte dos R$ 210 mil. Ou seja, há um amplo espaço a ser explorado pela Toyota dentro do mercado brasileiro ou todo o Mercosul com a novidade.