Toyota Supra tem edição especial de até 441cv para ser lenda das ruas Final Edition terá produção de 300 unidades Autos Carros|Marcos Camargo Jr 28/05/2025 - 11h30

Toyota/Divulgação

O Toyota Supra é um esportivo cultuado indo além da saga Velozes e Furiosos. E atenta à demanda pelo esportivo a Toyota apresentou duas novas versões do GR Supra para o mercado europeu, a Final Edition e a Lightweight EVO.

Toyota/Divulgação

A Final Edition terá produção de 300 unidades enquanto a segunda é uma versão de produção focada em melhorar a dirigibilidade do modelo da Toyota.

Toyota/Divulgação

A versão Final Edition é a mais potente já feita para o GR Supra, trazendo motor seis cilindros em linha de 3.0 litros com câmbio manual e entregando 441 cv e 58,3 kgfm de torque. A velocidade máxima é de 275 km/h, enquanto o chassi traz melhorias aerodinâmicas e estruturais derivadas do GR Supra GT4 de competição.

Toyota/Divulgação

Para melhorar a dinâmica, a Final Edition tem suspensão ajustável da KW com 16 níveis de retorno e 12 de compressão, novos freios da Brembo com discos de 395 mm na dianteira e pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. O sistema de refrigeração também recebeu melhorias, para manter os sistemas do veículo na temperatura adequada durante uso extremo.

Toyota/Divulgação

Já a versão Lightweight EVO tem maior foco na dirigibilidade, recebendo melhorias na calibração da suspensão eletrônica, do diferencial ativo e aumento de rigidez nos componentes estruturais, como novos suportes de subchassi e barras estabilizadoras mais rígidas. O motor continua sendo o seis cilindros em linha de 3.0 litros e câmbio manual.

Na aerodinâmica, a versão Lightweight EVO ganha novo spoiler traseiro em fibra de carbono, flaps nos para-lamas dianteiros e novos defletores dianteiros. As mudanças buscam aumentar a estabilidade em altas velocidades. O modelo também possui novas rodas de 19 polegadas e freios maiores.

Toyota/Divulgação

No interior, ambas trazem design voltado a esportividade, com detalhes em vermelho no console e nas costuras, além de revestimento de alcântara. A versão Final Edition ainda conta com bancos do tipo concha da Recaro, com formato mais agressivo.

Segundo a Toyota, as duas novas versões do GR Supra já estão disponíveis para encomenda na Europa. Já para o mercado brasileiro não há previsão de comercialização do modelo.

