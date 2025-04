Vai viajar? Veja 8 dicas para economizar combustível na estrada Velocidade constante, calibragem adequada e planejamento de rota são essenciais para economizar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h00 ) twitter

Freepik/Divulgação

Diante de mais um feriado prolongado, a programação de uma viagem em família é sinônimo também de boas horas dentro de um automóvel. Além da manutenção em boas condições feita de forma preventiva, é preciso otimizar os espaços, refletir sobre o peso a bordo e também a respeito do combustível. Um automóvel é mais econômico na estrada e algumas dicas são importantes para conduzi-lo de forma mais eficiente. Por isso, o R7-Autos Carros traz 10 dicas importantes para quem quer dirigir na estrada e economizar combustível

Freepik/Divulgação

Dirigir na estrada em velocidade constante é o grande segredo para economizar evite acelerações prolongadas e freadas bruscas. Procure-se antecipar ao fluxo de trânsito e procure dirigir sempre em velocidade constante. Lembre-se que entre 100 e 110km/h é a certeza de economizar 20% mais do que acima dos 120km/h.

Freepik/Divulgação

Fez uma parada? Acelere suavemente. Durante uma viagem ou após algum trecho de trânsito intenso retome a condução do veículo de forma gradual. Acelerando gradativamente o motor e o câmbio vão se adequar ao desempenho esperado sem prejudicar o consumo do veículo.

Calibre os pneus antes de pegar a estrada. Pneus gastos ou baixos ajudam a prejudicar o consumo que pode aumentar até 10%. Pare no primeiro posto de combustível o mais próximo de casa possível e calibre o pneu com a medida máxima. Utilize como referência o manual do fabricante.

Freepik/Divulgação

Use o ar-condicionado. Pode parecer estranho mas o ar-condicionado na estrada é mais econômico do que a janela aberta o que prejudica a aerodinâmica do veículo. Use o ar-condicionado em temperatura média e feche os vidros, é claro.

Freepik/Divulgação

Nas descidas de Serra utilize o freio motor. Se o veículo for manual jamais deixe em ponto morto para descer a serra achando que essa atitude irá ajudar a economizar. Pelo contrário. Se o veículo for automático também não movimente a alavanca para o “N”. Essa atitude não ajuda a economizar nada.

Faça um planejamento da sua viagem. Estude a melhor rota e utilize os aplicativos de navegação para evitar trechos com mais trânsito. Quanto maior o trânsito maior será o gasto de combustível. E muitas vezes, um trecho mais longo resultará em maior economia de combustível do que um trecho mais curto e cheio de atalhos e necessidade de acelerar e frear o veículo.

Freepik/Divulgação

Leve só o necessário. Muitas vezes o veículo já tem itens demais. Mesmo que a família seja grande planeje levar apenas o necessário durante a viagem. De preferência, deixe para comprar os insumos como alimentos no local e evite carregar tanto peso a bordo. Quanto maior o peso maior será o consumo de combustível.

Faça sempre uma revisão preventiva. Quem faz uma revisão antes de pegar a estrada pode descobrir algum defeito no veículo que pode comprometer uma viagem inteira. Portanto, é sempre recomendado passar em um mecânico de confiança e verificar itens como o nível de óleo, calibragem dos pneus, mangueiras e cabos, fluido de radiador e também alinhamento e balanceamento da direção.

