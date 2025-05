Veja os lançamentos da Honda Motos no Festival Interlagos Estreia da Hornet e Transalp são as grandes novidades no evento que acontece no autódromo de Interlagos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/05/2025 - 19h53 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h53 ) twitter

Nova Hornet 600 é destaque no estande - Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

A Honda, líder de mercado no país, aproveitou o Festival Interlagos para lançar nada menos do que oito motocicletas. Além da esperada CB 500 Hornet, a Honda lançou a XL 750 Transalp, CRF 1100L Africa Twin atualizada e também a linha CRF 300F e NX500 bem como anunciou a CB 1000 Hornet que deve chegar no próximo ano.

Linha 500cc incluindo nova Hornet





A linha das 500cc é a principal atração do estande dividido em duas partes e também com a opção de experimentação dos modelos.

‌



Honda 750 Transalp estreia esse ano - Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Nessa faixa de cilindrada a CB 500 Hornet e NX 500 são as grandes estreias. A Hornet assume o nome de um produto de sucesso no passado. Com Formas angulosas, totalmente diferentes do grupo ótico dianteiro até a rabeta, determinarão uma personalidade inédita para a esportiva que retoma um produto conhecido em outra faixa de cilindrada.

Novas versões da CB650 no estande da Honda - Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

O motor bicilíndrico tem 471 cilindradas e refrigeração líquida com 49cv e 4,5kgfm. O preço da nova Hornet que chega no próximo mês é de R$ 43.040 (valor sugerido). Outros segmentos A Hornet 750 foi confirmada com seu motor de 92cv e novas formas de uma streetfighter mas a estreia ficará para o segundo semestre enquanto a versão de 1000cc chega em 2026. Outro retorno fica por conta da Transalp 750 que tem motor bicilíndrico de 91cv e 7,5kgfm e que pertence a uma nova geração de produtos da honda.

‌



África Twin 1100 segue com opção de câmbio DCT - Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

A Africa Twin também estreia com novidades. Mantém o elogiado motor de 1.084 cm³ com 99cv e 10kgfm de torque e segue disponível com opção de câmbio automatizado de dupla embreagem de DCT, suspensão eletrônica Showa EERA, HSTC (Honda Selectable Torque Control), controle de tração e painel TFT de 6,5 polegadas.

Esportiva CBR Fireblade 2025 - Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

A CRF 300F também teve lugar cativo. Para os fãs do off road a CRF agora tem motor de 300cc da Sahara e inclui câmbio de seis velocidades, suspensões revisadas, balança em alumínio e radiador de óleo para melhorar sua eficiência.

‌



Visitantes podem testar as motocicletas no estande e também na pista - Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

O Festival Interlagos acontece neste final de semana em São Paulo. Os fãs de motocicletas poderão ver as novidades dos principais fabricantes e importadores além de experimentaram os modelos e ver exposições e também shows.

