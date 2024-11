Veja quais foram os 15 carros mais vendidos em novembro Polo e HB20 estão próximos mas VW leva vantagem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h00 ) twitter

O mercado de veículos segue com a Volkswagen liderando dois segmentos mais importantes: o de hatches compactos e SUVs. Até o dia 15 de novembro o Polo foi o carro mais vendido com 7.265 unidades seguido pelo Hyundai HB20 que segue crescendo e vendeu 7.250 unidades, muito próximo do líder. O Onix ficou em terceiro com 5.844 unidades.

O Volkswagen T-Cross segue líder entre os SUvs com 5.037 unidades abrindo uma distância maior do Tracker que teve 3.393 unidades e o Creta segue bem perto com 3.226 unidades.

A partir da décima posição o Renault Kwid já aparece com 3.023 unidades vendidas seguido pelo Fiat Cronos com 2.457 unidades e Fiat Mobi com 2.453 unidades muito próximos.

Volkswagen Polo – 7.265 unidades

Hyundai HB20 – 7.250 unidades

Chevrolet Onix – 5.844 unidades

Volkswagen T-Cross – 5.037 unidades

Fiat Argo – 4.898 unidades

Hyundai HB20S – 3.730 unidades

Chevrolet Tracker – 3.393 unidades

Hyundai Creta – 3.226 unidades

Chevrolet Onix Plus – 3.105 unidades

Renault Kwid – 3.023 unidades

Fiat Cronos – 2.457 unidades

Fiat Mobi – 2.453 unidades

Nissan Kicks – 2.447 unidades

Jeep Renegade – 2.329 unidades

Honda HR-V – 2.255 unidades

