Venda de híbridos cresce 5 vezes mais que a de elétricos nos EUA

Modelo híbrido foi um dos mais vendidos pela Ford Modelo híbrido foi um dos mais vendidos pela Ford (Ford/Divulgação)

Não é de hoje que as fabricantes de veículos nos Estados Unidos já perceberam que as vendas de modelos com motor 100% elétrico estão desacelerando. Por conta disso, em um dos maiores mercados do mundo, as montadoras aceleram seus planos para poder oferecer carros que mesclam a combustão e o motor elétrico.

GM ainda não tem a versão híbrida do novo Equinox e está finalizando o desenvolvimento desse motor GM ainda não tem a versão híbrida do novo Equinox e está finalizando o desenvolvimento desse motor (Chevrolet/Divulgação)

Levantamento do grupo Morgan Stanley mostra que em fevereiro de 2024 as vendas de carros híbridos cresceram cinco vezes mais que a de elétricos em relação ao mesmo período do ano passado. Mas como reagir a uma mudança repentina? Como os fabricantes estão se preparando para atender a esta demanda?

Ford iniciou um terceiro turno na produção da picape Ford iniciou um terceiro turno na produção da picape (Marcos Camargo Jr. 25.05.2023)

A GM ainda não tem a versão híbrida do novo Equinox e está finalizando o desenvolvimento desse motor que vai estrear até o final do ano. A marca inclusive adiou o seu lançamento na versão a combustão para poder deixar o modelo híbrido mais próximo da opção a gasolina. As vendas da Ford no segmento de carros híbridos cresceu 37% só nos dois primeiros meses de 2024, especialmente da picape Maverick.

“Tivemos que acelerar a produção da Maverick” disse Jim Baumbick, vice-presidente de desenvolvimento de produto da Ford em uma entrevista à Reuters. O executivo confirmou que a Ford iniciou um terceiro turno na produção da picape para atender essa demanda.

O governo norte-americano já está discutindo com as principais fabricantes uma flexibilização nas metas de eletrificação. O presidente Joe Biden estabeleceu que metade dos carros serão elétricos até 2030 nos EUA, mas analistas já dizem que essa realidade está cada vez mais distante. A produção de carros híbridos deverá crescer 20% nos Estados Unidos nos próximos dois anos, enquanto a venda de elétricos deve subir apenas 14% no mesmo período.