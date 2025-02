Volkswagen mostra imagens inéditas do Tera no Carnaval SUV compacto será mostrado no próximo dia 2 de março no Rio de Janeiro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/02/2025 - 11h58 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h58 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen já começa a revelar imagens do Tera oficialmente. Em imagens inéditas a marca mostrou alguns detalhes do SUV compacto mas ainda não será o lançamento oficial. O Tera será rival do Fiat Pulse, Renault Kardian e do futuro SUV compacto da GM esperado para este ano.

Motor.es/Reprodução O Mecanico

Nas imagens é possível ver o modelo ao lado de passistas, só não por completo, uma vez que tem fotos apenas de parte da dianteira, revelando faróis no formato de formato arredondado nas pontas com assinatura luminosa do DRL bipartida. O capô também terá dois amplos vincos e o teto conta com rack.

Volkswagen/Divulgação

Também é possível ver a traseira “C” do Volkswagen Tera, que é robusta e parte das lanternas, que seguirá o mesmo padrão do Nivus e T-Cross. As rodas também tem um acabamento em estrela com detalhes esportivos e podem ser de 16 ou 17 polegadas, além dos para-choques contarem com detalhes em plástico escurecido.

‌



Volkswagen/Divulgação

Não há imagens do interior do crossover, que deve seguir a tendência da marca com uma central multimídia ao centro do painel como no T-Cross e painel digital parecido com o do Polo.

Motor.es/Reprodução

O Volkswagen Tera será um SUV posicionado abaixo do T-Cross e Nivus, com preço similar ao do Polo Highline e será feito sobre a plataforma MQB-A0. Além disso, deve ser equipado com motor 1.0 TSI de até 116 cv, combinado com transmissão automática de seis velocidades, o mesmo conjunto presente no Polo TSI.

