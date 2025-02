Volkswagen Tera está “pertinho de chegar”, diz CEO Veículo aparece pela primeira vez em vídeo oficial da Volkswagen Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h07 ) twitter

Volkswagen/Reprodução

O lançamento do Volkswagen Tera já tem data ao menos para a apresentação que será dia 02 de março no Carnaval do Rio de Janeiro. E hoje à tarde o CEO da Volkswagen Ciro Possobom do fumou um vídeo na rede social LinkedIn onde aparece com o carro ainda camuflado ao lado de José Carlos Pavone, head de Design das Américas.

Motor.es/Reprodução

O Volkswagen Tera 2025 aparece em um túnel iluminado onde geralmente os carros tem o controle de qualidade conferido após a produção na linha de montagem. “Depois de tanto tempo desenhando, desenvolvendo, testado...e agora está pertinho de chegar”, diz Ciro Possobom no video. Segundo o executivo o Tera será um carro “para quem gosta de dirigir”.

Motor.es/Reprodução

Recentemente o Volkswagen Tera surgiu sem camuflagem no flagra de um site espanhol. Alia ficaram claros os traços do novo DNA dos carros da Volkswagen com faróis ovalados bem como as linhas mais retas. Há pequena grade frontal com logo da marca alemã ao centro, além de um para-choque reforçado na cor preta ao centro com duas amplas entradas de ar.

Motor.es/Reprodução

Também se destaca no modelo flagrado um rack de teto, a coluna “C” mais larga sugerindo um carro de perfil mais largo e a identidade traseira com lanternas unidas tais quais no Nivus e T-Cross As rodas devem ser de 16 ou 17 polegadas. Não há imagens do interior do crossover, que deve seguir a tendência da marca com uma central multimídia ao centro do painel como no T-Cross e painel digital parecido com o do Polo.

‌



Motor.es/Reprodução O Mecanico

O Volkswagen Tera será um SUV posicionado abaixo do T-Cross e Nivus, com preço similar ao do Polo Highline e será feito sobre a plataforma MQB-A0. Além disso, deve ser equipado com motor 1.0 TSI de até 116 cv, combinado com transmissão automática de seis velocidades, o mesmo conjunto presente no Polo TSI.

A próxima aparição do carro deve ocorrer mesmo na Marques de Sapucaí para onde a marca já reservou uma data para a imprensa especializada que será a primeira a ver o novo SUV da Volkswagen.

