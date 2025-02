GM mostra primeiro SUV elétrico compacto que será lançado no Brasil Chevrolet Onix deve ser o primeiro produto deste novo ciclo que incluirá também um novo SUV compacto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/01/2025 - 21h36 (Atualizado em 23/01/2025 - 21h36 ) twitter

23.01.2025

A General Motors anunciou nesta noite que irá lançar cinco novos produtos este ano no Brasil. O Chevrolet Onix deve ser o primeiro produto deste novo ciclo que incluirá também um novo SUV compacto que será fabricado em Gravataí/SP onde hoje é feita a linha do Onix e Onix Plus. No final do evento, o presidente da GM América do Sul e a diretora de Marketing e produto Paula Saiani, deixaram o palco a bordo de um SUV compacto elétrico que deve ser um dos lançamentos previstos para este ano: o Yep Plus.

23.01.2025

O carro ainda não tem nome definitivo para o nosso mercado mas tem feito sucesso na China, onde foi desenvolvido e é produzido sob a joint venture SGWM (SAIC-GM-Wuling) que só em 2024 produziu 580 mil veículos.

23.01.2025

Esse novo carro tem 3,99 m de comprimento e 2,56 m de entre-eixos, com um motor elétrico 101 cv (75 kW) com até 410 km de autonomia no ciclo CLTC e velocidade máxima de 150 km/h. Por dentro há duas telas de 10,2”, sistema de câmeras 360° e o Baojun Yep Plus traz sistema operacional KiOS e pacote ADAS desenvolvido pela DJI (LingXi).

23.01.2025

A Chevrolet está investindo R$ 7 bilhões no Brasil para renovar a linha de produtos e introduzir os primeiros modelos híbridos flex produzidos localmente.

“Numa primeira fase chegamos com produtos renovados em segmentos que a GM tem muita força e numa segunda parte teremos novidades em segmentos onde a empresa não atua e teremos 5 grandes lançamentos e três séries especiais para o nosso portfólio”, disse Paula Saiani.

Em 2024 a GM lançou 6 produtos incluindo os novos Equinox e Blazer EV, reestilização da S10 e o Equinox 1.5 turbo. O anúncio foi feito no evento dos 100 anos da marca no Brasil com a presença do vice presidente Geraldo Alckmin, do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e da vice-governadora de Santa Catarina Marilisa Boehm representando o governador Jorginho Melo.

O CARRO QUE A GM está testando no Brasil está aqui: BAOJUN YEP PLUS com motor de 102cv elétrico com 400km de autonomia. Será uma boa arma contra o Dolphin? VEJA O VÍDEO!









