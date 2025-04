Volkswagen T-Cross 2026: veja os preços e versões do SUV líder em vendas Compacto é vendido desde a versão Sense a R$ 119,9 mil chegando a R$ 188,9 mil na Extreme e ainda com adicionais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 18h00 ) twitter

Volkswagen T-Cross 2026 - Volkswagen/Divulgação Portal N10

O Volkswagen T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil e agora na linha 2026 ele recebeu novidades bem pontuais que já estão no site oficial da marca. A versão Sense é a mais em conta por R$ 119.990 na versão Sense e chegando aos R$ 188.990 na Extreme mas que supera os R$ 204 mil com adição de teto solar, ADAS e cor especial. Veja versões, preços e equipamentos atualizados com a linha 2026:Versões e Preços do T-Cross 2026 Volkswagen T-Cross Sense - R$ 119.990O Volkswagen T-Cross Sense 2026 deve manter o motor 1.0 TSI de até 128 cv, além de ser equipado com ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção elétrica, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, volante de direção multifuncional, entre outros equipamentos. Essa versão tem nova cor Prata Pyrit, além dos conhecidos tons metálicos custando R$ 1.750 e a branca R$ 900 adicionais.

Já o T-Cross 200 TSI se mantém em R$ 152.490, com o branco custando R$ 900 e as demais metálicas saindo por R$ 1.750. Somente o preto não tem custo.A Comfortline 200 TSI preserva o preço de R$ 171.490, com opções de cores, bem como do pacote Design View (Aplique do painel escurecido e revestimentos dos bancos parcialmente em couro) por R$ 3.190. Cores metálicas tem preço de R$ 1.750 e o branco custa R$ 900 adicionais. No caso do pacote Sky View, que inclui espelho retrovisor interno eletrocrômico, luzes de leitura na frente (2), sensor de chuva e teto solar panorâmico, custando R$ 7.550.

O T-Cross Comfortline 1.0TSI ainda sai por R$ 183.980, mas o T-Cross Highline já com 250TSI o preço segue a R$ 184.490. O teto solar custa R& 1,7 mil e o pacote ADAS sai por R$ 4.150. Recém lançado o T-Cross extreme 2026 custa R$ 188,9 mil e não sofreu aumentos. Confira os itens de série do T-Cross 2026Volkswagen T-Cross 200 TSI - R$ 152.490Outra configuração que não terá alteração é o T-Cross 200 TSI, que segue com motor 1.0 TSI, controle adaptativo de velocidade e distância, faróis de LED com luz de condução diurna em LED integrada, painel digital de 8 polegadas, rodas de 16 polegadas de liga leve, central VW Play de 10,1 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay.

Volkswagen T-Cross Comfortline - R$ 171.490Já a opção Comfortline deve ganhar uma nova chave cromada, carregador de smartphone sem fio com resfriamento, central multimídia VW Play Connect com internet embarcada, além de ter localização em tempo real, rodas de 17 polegadas, entre outros equipamentos. Inclusive, esses itens serão opcionais na versão 200 TSI.

Volkswagen/Divulgação

Volkswagen T-Cross Highline - R$ 184.490O T-Cross Highline terá grade iluminada, assim como a Extreme, além de receber nova VW Play Connect, faróis em LED, iluminação ambiente, rodas de 17 polegadas, ar-condicionado Climatronic, entre outros.

Volkswagen T-Cross Extreme - R$ 188.990Assim como a versão Highline, a Extreme também será equipada com motor 1.4 TSI de até 150 cv. Todavia, recebeu um sistema ADAS nível II com frenagem automática, alerta de frenagem, controle de cruzeiro adaptativo, rodas de 17 polegadas, multimídia Connect de até 10 polegadas, entre outros.

