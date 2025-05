Volkswagen Tera e Gol: o que os dois projetos tem em comum? Próximo SUV da Volkswagen quer ter o sucesso do lendário carro brasileiro e tem pontos em comum Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

A Volkswagen vai lançar o Tera no próximo domingo, 25 de maio. Com um grande evento convidou a imprensa e também os concessionários para apresentar os preços e a e as versões da novidade. Posicionado como SUV compacto, o Tera tem uma missão implícita de ser o Volkswagen mais vendido do país, posto que hoje pertence ao Polo Track. E analisando a estratégia da marca para o seu novo carro é possível fazer um paralelo com o Gol, lançado em 1980 e que ficou 42 anos em produção.

Assim como o Tera, o Gol usava uma base existente mas com uma nova proposta. O Tera é um SUV baseado na plataforma MQB A0, a mesma do Polo Track, ou seja: vai usar uma solução da casa na base e no motor 200TSI de 116cv e 20kgfm de torque. No seu lançamento há 40 anos, o Gol também usou um motor da prateleira que era o 1300 boxer do Fusca. Poderia ter sido o motor do Passat já refrigerado a água mas para que o carro fosse mais barato, usaram também a opção mais em conta.

Assim como o Tera que tem design renovado e jovial, o Gol também era assim quando surgiu em 18 de maio 1980. O desenho foi o resultado do trabalho de José Vicente Martins, George Yamashita e Marcio Piancastelli que adaptaram visões vindas do Passat, Scirocco e do Audi 80. O Gol seria um carro mais esportivo porém para que tivesse volume e fosse viável de produzir a Volkswagen optou por uma solução mais simplificada.

O Gol também serviu de base para muitas novidades da Volkswagen. Teve motor 1600 com dois carburadores logo após o lançamento, motor 1.8 a água e versões esportivas anos depois como GTS e GTI e renovações de design importantes. O Tera já traz as renovações previstas em outros Volkswagen incluindo a dianteira que já segue o modelos dos carros da marca na Europa.

O Tera também quer criar um segmento. A Volkswagen fez isso com a Brasília em 1973, outro carro criado do zero no Brasil usando o motor “da casa” na época e no Gol em 1980. O Tera não quer criar o segmento pois ele já existe com o Fiat Pulse e Renault Kardian mas é audacioso. O Tera quer ser líder desse segmento.

