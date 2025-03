Fiat Pulse chega a 150 mil unidades vendidas desde o lançamento SUV compacto da Fiat foi o primeiro modelo da plataforma compacta MLA, que também é a plataforma do Fastback: veja os preços das versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/03/2025 - 10h56 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h14 ) twitter

Fiat/Divulgação O Mecanico

O Fiat Pulse foi o primeiro produto de uma nova geração de novidades para a linha Fiat. E após menos de quatro anos em produção o SUV compacto chega a marca de 150 mil unidades vendidas no Brasil.

O SUV compacto, que é vendido a partir de R$ 107.990, teve mais de 39 mil unidades emplacadas em 2024 e mais de 6,9 mil unidades licenciadas nos dois primeiros meses deste ano.

Fiat/Divulgação O Mecanico

Feito sobre a plataforma MLA compartilhada com o Fastback, e que é uma derivação da base do Argo, o Fiat Pulse chegou em 2021 com a estreia do motor Turbo 200 ou T200 com 125/130cv e 20,4kgfm de torque.

Um ano após o lançamento, o Fiat Pulse ganhou logo em 2022 a versão Pulse Abarth, que hoje é oferecida por R$ 152.990. Já em 2024 ganhou a série especial S-Design, que atualmente não é mais oferecida pela marca.

Também no ano passado, o modelo ganhou configurações híbridas com o novo motor T200 Hybrid, que traz um sistema híbrido leve de 12V e uma máquina elétrica no lugar do motor de arranque e alternador.

Motorização do Fiat Pulse

Além do motor T200 de até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, há uma derivação híbrida com o mesmo motor. Também vem equipado com motor Firefly 1.3 de até 107 cv que pode ser manual ou automático, enquanto o turbo e híbrido são apenas automáticos.

O Pulse Abarth vem com motor T270 1.3 turboflex com 185cv e 27kfgm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades.

Fiat/Divulgação O Mecanico

Fiat Pulse: itens de série

O Fiat Pulse tem itens de série como Comutação Automática dos Faróis, Aviso de Mudança de Faixa, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), Controle de Estabilidade e Tração (ESC) e Indicação de Frenagem de Emergência (ESS), tela flutuante da central multimídia de 8,4 polegadas e 10,1 polegadas sensível ao toque com conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio, entre outros.

Fiat/Divulgação O Mecanico

Concorrentes do Fiat Pulse

O principal rival do Pulse é o Renault Kardian, negociado com preços entre R$ 106.990 e R$ 138.990. Outro rival do modelo da Fiat será o Volkswagen Tera, que já foi apresentado durante o Carnaval do Rio de Janeiro e será lançado ainda neste ano.

Fiat/Divulgação O Mecanico

Versões e Preços

Pulse Drive 1.3 MT Flex - R$ 107.990

Pulse Drive 1.3 AT Flex - R$ 116.990

Pulse Audace Turbo 200 Flex AT - R$ 123.990

Pulse Audace Turbo 200 Hybrid Flex AT - R$ 129.990

Pulse Impetus Turbo 200 Flex AT - R$ 138.990

Pulse Impetus Turbo 200 Hybrid Flex AT - R$ 144.990

Pulse Abarth Turbo 270 Flex AT - R$ 152.990

