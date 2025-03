Polo Track é o “popular” da Volks por R$ 95 mil: veja o teste Modelo de entrada tem motor do finado Gol mas é referência em direção e segurança Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h07 ) twitter

A Volkswagen tem um legado de carros populares e embora tenha explorado muito bem o nicho dos SUVs - são cinco contando o novo Tera - não deixa de lado a proposta de ter ao menos um carro de entrada no portfólio. Assim, a Volkswagen lidera as vendas de carros novos com o Polo e a versão de entrada Track faz sucesso entre todos os públicos. Porém o carro de entrada da Volkswagen já custa mais de R$ 95 mil e está longe de ser barato mas tem suas virtudes. O R7-Autos Carros fez um teste mais longo com o Polo Track 2025.

No primeiro contato com o carro, é possível notar a simplicidade do modelo tanto no exterior quanto no interior. Embora seja um hatchback com design ainda atual, repetindo o que era usado no Polo de 2018 a 2022, as rodas são de aço de 15 polegadas com calotas calçadas com pneus 185/65, o que ajuda a enfrentar a “buraqueira” das ruas brasileiras com valentia.

Seguindo a velha escola alemã, o Polo Track de entrada faz questão de ser simples. Maçanetas na cor preta em plástico assim como retrovisores, faróis halógenos e até o nicho para instalar faróis de milha foi suprimido.

Já por dentro, o Volkswagen Polo Track tem vidros elétricos apenas na dianteira e na traseira são abertos e fechados à manivela. O interior também traz o estilo usado no Polo até 2022 e conta com plástico rígido e o trilho dos bancos inteiriços aparente.

Todavia, o Volkswagen Polo Track conta com alguns equipamentos básicos como ar-condicionado, direção assistida, destravamento remoto do porta-malas, comando interno da tampa do tanque de combustível, ISOFIX para fixação de cadeira infantil, monitoramento de pressão dos pneus, travamento central das portas, controle de tração, freios ABS, airbags frontais e laterais, controle de estabilidade, entre outros. Vale lembrar que neste segmento compacto o Polo se destaca pelos seis airbags e junto com o Chevrolet Ônix obteve cinco estrelas no Latin NCAP. Os demais não chegaram a essa marca.

O Volkswagen Polo Track também pode ter multimídia VW Play de 10 polegadas com Android Auto ou Apple CarPlay. Para ter esse equipamento é preciso pagar R$ 1.700 a mais mas o preço pode variar.

Dirigibilidade acima da média

Apesar da simplicidade, o Volkswagen Polo Track é um agradável pela posição que o motorista fica e pelo conjunto de suspensão independente do tipo McPherson na dianteira e com eixo de torção com mola helicoidal na traseira, conferindo rigidez sem perder o conforto para os passageiros e condutor. Fica evidente a boa ergonomia do carro nos comandos e no câmbio bem preciso - herança dos modelos da marca há anos, diga-se de passagem.

Equipado com o motor EA211 1.0 aspirado, é o mesmo já usado no extinto Gol e entrega 77cv com gasolina e 84 cv com e etanol com torque de até 10,3 kgfm. Não é muito, mas para o uso diário entrega boa arrancada. Já para a retomada é preciso ter um pouco de paciência, pois o hatchback começa a deslanchar mesmo a partir dos 3 mil giros do motor. A transmissão segue a receita consagrada da Volkswagen com engates precisos e bem alinhada com o propulsor. Inclusive, por ser um conjunto mecânico já consagrado, é de fácil manutenção para quem busca um carro com baixo índice de reparabilidade e com um valor acessível.

Econômico

O Volkswagen Polo Track, por ser um carro popular, é também bastante econômico. Rodando diariamente com o carro no trânsito urbano com uma ou duas pessoas a bordo e ar sempre ligado, o consumo ficou em 10,5 km/l na cidade com etanol. Segundo a etiquetagem do Inmetro, com gasolina o modelo é capaz de fazer 13,5 km/h no trecho urbano e 15 km/l na estrada, o que é bom para um veículo deste porte, que pesa apenas 1.054 kg.

Dimensões

O Volkswagen Polo Track é um hatchback com 4,07 metros de comprimento, 2,56 metros de entre-eixos, 1,75 metro de largura e 1,47 metro de altura. Com esses números, é possível transportar confortavelmente quatro adultos, já se carregar cinco pessoas, as três que vão sentadas nos bancos traseiros vão apertadas. O porta-malas, que é forrado, tem 300 litros e é ideal para carregar as compras do mercado e algumas malas.

Vale a pena pagar 95 mil?

Infelizmente, os preços dos carros no Brasil subiram exponencialmente e o Polo Track de entrada ilustra bem a situação. Lançado por R$ 79 mil há três anos, o Track custa agora R$ 95 mil após um recente aumento generalizado de preços na linha Polo.

Seja como for, ao compará-lo com versões de entrada de compactos como Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Fiat Argo, o Polo Track está alinhado aos seus concorrentes no preço.

Para quem busca referências em direção precisa, ergonomia e espaço além de segurança, o Polo traz consigo esses predicados. É caro mas cumpre o que promete. Ainda assim é um modelo ideal para quem procura comprar um carro zero quilômetro pagando menos mas com mecânica consagrada e promessa de baixa manutenção.

POLO TRACK 2025: o carro + barato da Volkswagen custa CARO! VEJA O VÍDEO!

