Renault Kardian fica mais caro e chega aos R$ 145,9 mil SUV compacto já teve 50 mil unidades vendidas desde o lançamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/05/2025 - 20h30 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renault/Divulgação

A Renault comemorou recentemente as 50.000 unidades produzidas do Kardian e nesta semana anunciou uma nova rodada de ajustes de preços. O Renault Kardian Première Edition 1.0 turbo passa a ser vendida por R$ 145.990 e não mais por R$ 138.990, um aumento de R$ 7 mil no valor de tabela.

Teste com o novo Renault Kardian: o que ele tem de Sandero?

O Renault Kardian Evolution 1.0 turbo MT, que antes custava R$ 106.990, agora sai por R$ 112.690, um reajuste de R$ 5.700. Já a Evolution 1.0 Turbo AT que é o modelo intermediário é vendido agora por R$ 118.090 e não mais por R$ 124.190, um aumento de R$ 6.100. Por fim, a Techno 1.0 turbo é negociada por R$ 136.490 e não mais por R$ 129.990, um reajuste de R$ 6.500.

Motor do Renault Kardian

‌



Em todas as versões o Renault Kardian vem equipado com motor 1.0 litro turbo que entrega até 125 cv com torque de 22,4 kgfm. A transmissão pode ser automática de dupla embreagem ou manual de seis posições.

Teste com o novo Renault Kardian: o que ele tem de Sandero? Renault/Divulgação

No acumulado de 2025 o Renault Kardian teve mais de 7,5 unidades emplacadas. Hoje é o 16° SUV mais vendido do país bem atrás de modelos como o líder Volkswagen T-Cross, que teve mais de 26 mil unidades comercializadas no mesmo período. Já o rival direto Fiat Pulse teve quase o dobro de unidades emplacadas com 13 mil unidades vendidas entre janeiro e abril.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.