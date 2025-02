Teste com novo Volkswagen Nivus 2025: confira consumo, itens de série e preços SUV mantém motor 200TSI que foi recalibrado e há mais conectividade a bordo, com destaque para o design nesta versão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 10h51 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

É indiscutível que o Volkswagen Nivus seja um dos produtos mais bem sucedidos da marca no Brasil. Desenvolvido localmente, ele tem suas versões na Europa e na China, e seu perfil de SUV cupê também conquistou os brasileiros. Foram 55.924 unidades vendidas em 2024, número crescente que só fica atrás do líder dos segmento, que é o T-Cross, o que ilustra sua boa aceitação.

Volkswagen/Divulgação

Depois do lançamento do Nivus tivemos a chance de fazer um teste mais longo com uma unidade da versão Highline e ainda o pacote Outfit. Confira:

O que mudou no Nivus 2025?

Entre as novidades para a linha 2025 estão o pacote ADAS opcional (com detector de ponto cego, assistente de estacionamento, alerta e manutenção do carro na faixa e controle de cruzeiro adaptativo que a marca chama de “Travel Assist”), que equipa a unidade testada, além do sistema de chave presencial “Kessy” e ar condicionado digital Climatronic, que já era oferecido no T-Cross.

Volkswagen/Divulgação

A multimídia Volksplay agora ganha o nome “Connect” e traz uma nova interface renovada. Há novos serviços como rastreador, comandos à distância, modo manobrista e alarme perimétrico, entre outros serviços que no entanto são cobrados à parte e funcionam no aplicativo VW 2.0.

Motor 200TSI é o mesmo, porém mais rápido e econômico

A mecânica não muda, mas foi recalibrada: o motor 200TSI três cilindros turbo com injeção direta segue com 116/128cv e 20,4kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades. Ganhou sistema de recuperação de vapores e um ajuste que o deixou mais rápido. Segundo a Volkswagen, o Nivus 2025 chega a 192km/h e faz 0-100km/h em 10s.

Volkswagen/Divulgação

Consumo do Nivus

Oficialmente, o consumo do Volkswagen Nivus traz os seguintes números: com etanol faz 8,6km/l na cidade e 10,3km/l na estrada. Com gasolina faz 12,4km/l na cidade e 14,8km/l na estrada. No nosso teste o consumo não passou dos 7km/l na cidade com etanol e com gasolina na cidade ficou em 11,4km/l, abaixo do parâmetro divulgado.

Volkswagen/Divulgação

Dimensões do Nivus

O Nivus 2025 mantém as mesmas dimensões: 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos. O porta-malas tem 415 litros.

Volkswagen/Divulgação

Teste dos 600km

Não é preciso nem dizer que o desenho do Nivus ainda é bastante atual, mesmo alguns anos após o seu lançamento. Na rua, muitos fãs da marca observam com atenção o que mudou no SUV cupê e a assinatura noturna com os LEDs trazem um perfil mais esportivo para o Nivus.

Volkswagen/Divulgação

O desempenho do motor 1.0 turbo é rigorosamente o mesmo. Nem mesmo se nota que ele está mais rápido e também não foi possível provar que ele é mais econômico. O motor que nasce lento “acorda” por volta das 1700rpm do motor onde os 20kgfm de torque aparecem dando fôlego para ultrapassagens e ganhos de velocidade. A direção segue bem responsiva e a suspensão direta mas um pouco “dura” em algumas situações.

Volkswagen/Divulgação

No quesito espaço interno é curioso relembrar que apesar do ótimo porta-malas, o Nivus tem trechos muito restritos o que se traduz em espaço interno insuficiente para quem viaja no banco traseiro. Na cidade não há problemas, mas em viagens mais longas se transformará em uma jornada mais cansativa.

Volkswagen/Divulgação

Andando com Nivus os poréns também são os mesmos. O compacto mantém seu acabamento com bastante plástico com falhas que não deveriam existir em um carro de quase R$ 165 mil; luzes internas halogenas, rebarbas no acabamento e excesso de plástico são algumas delas assim como o aplique de couro no centro do painel e embora a Volkswagen diga que se trata de um novo material, na verdade é apenas uma moldura sobre o painel que transfere um ar de certa forma refinado para o carro.

Volkswagen/Divulgação

A versão Highline traz faróis light strip, rodas aro 17, acabamento “premium” de bancos e apoio de braço e conectividade da nova multimídia para uma base de R$ 157 mil. O pacote ADAS custa R$ 4.470. O pacote Outfit inclui 12 itens de acabamento em preto, nova cor para os bancos por R$ 2.120. O carro que testamos tinha tudo isso. O sistema de centralização e de correção do carro na faixa foi uma boa novidade deixando a condução na estrada mais segura. Assim o carro soma R$ 164 mil o que é um valor bastante elevado para um SUV compacto. Seja como for, os fãs da marca elogiam a sua dirigibilidade e o seus pontos positivos a partir do motor 1.0 de desempenho bem acertado. Mas ao fazer um pouco mais de conta é possível perceber que já se pode comprar um Suv médio de entrada ou outros produtos tão ou mais equipados do que o Nivus gastando menos.

Novo Nivus Highline Outfit vale os R$ 164 mil? VEJA O VÍDEO!

