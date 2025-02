Volvo renova o XC60 na Europa: em breve será lançado aqui SUV ganha novo desenho mas muda cabine e interior além do sistema de infoentretenimento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volvo XC60

Com 8 anos de mercado o Volvo XC60 acaba de receber mais uma série de novidades na linha 2025. A Volvo apresenta nesta semana para o mercado europeu o XC60 renovado. Mantém a mesma plataforma, não há dados técnicos sobre os motores ainda mas a marca sueca focou no conteúdo tecnológico especialmente interno do seu SUV médio.

Volvo XC60

Por gore há uma nova grade com preenchimento de linhas oblíquas, para choque com novo design e lanternas traseiras em LED mais escuras e mais integradas ao desenho do carro que é o mesmo. A Volvo tem retirado os acabamentos cromados evitando o tratamento de plásticos e metais usando menos itens químicos.

Volvo/Divulgação

Por dentro o Volvo XC60 2025 mantém o painel digital e a central vertical de 11,2” mas com novidades importantes. O sistema é Google como nos elétricos usando processador Snapdragon Cockpit de última geração desenvolvido pela Qualcomm Technologies.

Volvo XC60

Além do sistema de atualizações remotas OTA o carro traz telas com maior definição, a cabine usa novos materiais que melhoram o conforto acústico, há som assinado pela Bowers Wilkins e o ar-condicionado usa recursos de purificação do ar. Entre as tecnologias estão sistema City Safety com controle de Cruzeiro adaptativo Pilot Assist com diversos recursos que foram mantidos.

‌



Volvo XC60

A Volvo não falou de motorização o que supõe que o XC60 mantenha as atualizações que estrearam por aqui em 2023. O motor é o 2.0 turbo combinado com motor elétrico de 145cv que soma 462cv e 70kgfm de torque o que rende aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Volvo XC60

O motor à combustão possui um consumo de cerca de 28,9 km/l em estradas, enquanto o motor elétrico tem autonomia de 78 km no ciclo europeu WLTP e 55 km no teste do INMETRO. O Volvo XC60 2025 estreia neste primeiro semestre na Europa e deve chegar ao Brasil nos próximos meses.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.