VW muda Teramont que chega pelo preço de um Taos na China Modelo vem equipado com a quinta geração do motor EA888 2.0 turbo combinado com câmbio de dupla embreagem e sete marchas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 09h00 )

A Volkswagen está lançando no mercado chinês uma renovação do SUV de sete lugares Teramont. Vendido em vários países incluindo México e alguns mercados da América Latina o Teramon mantém o motor a combustão com nível superior de condução autônoma e itens de série. O preço parte de US$ 37 mil ou R$ 218 mil em valores convertidos, similar ao preço de um Volkswagen Taos no Brasil.

E na contramão dos modelos híbridos o Teramont Pro vem equipado com a quinta geração do motor EA888 2.0 turbo combinado com câmbio de dupla embreagem e sete marchas DQ501 com 271cv e 40kgfm de torque. Com 0-100 em 7,6s o novo Volkswagen Teramont também entrega consumo médio de 12km/l sem eletrificação. Neste motor há novidades além da calibração como nova turbina de geometria variável VGT e cumprimento aos padrões Euro 7 de emissões.

Entre as coleções o Teramont é o primeiro Volkswagen a contar com sistema de condução autônoma 2.0 chamado “IQ.Pilot intelligent driving system” que combina ACC, controle de manutenção do carro na faixa, alerta de ponto cego e de atenção, tráfego reverso, entre outros. Também traz iQ.Drive para estacionamento autônomo.

A identidade interna traz muito dos modelos elétricos com ampla multimídia e painel digital em uma superfície mais limpa e com menos botões físicos. Até os comandos de voz foram aprimorados e podem contar com instruções com as quais já estamos acostumados ou ainda uma conversa natural.

De grandes dimensões o Volkswagen Teramon Pro 2025 tem 5,15m de comprimento, 1,99m de largura e 1,78m de altura com 2,98m de entre eixos. Tem modo cinco ou sete lugares e oferece 286 a 2.247 litros de espaço rebatendo os dois bancos traseiros.

