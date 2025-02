Yamaha lança primeira scooter híbrido do país: Fluo Connected Novidade tem sistema elétrico de assistência ao motor 125 que promete 12% de economia de combustível Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 09h00 ) twitter

Yamaha/Divugalção

A Yamaha lançou hoje a nova Fluo ABS Hybrid Connected. O nome mais longo para a primeira scooter híbrida do Brasil traz um motor elétrico auxiliar para a 125 que resulta em uma economia de 12%. O preço único é de R$ 16.690 além do frete e seguro do frete nas concessionárias.

Yamaha/Divugalção

O motor elétrico chamado de “power assist” que é um auxiliar de partida e nos momentos de maior aceleração como nos automóveis. O motor elétrico SMG (Smart Motor Generator) deve reduzir o consumo em até 12%. A scooter da Yamaha está equipada com um motor monocilíndrico de 125cc com comando de válvulas simples no cabeçote (SOHC - Single Over Head Camshaft) e refrigeração a ar que entrega 8,3 cv de potência a 7.000 rpm e 1,0 kgfm de torque a 5.000 rpm. O sistema de transmissão é automático do tipo CVT.

Yamaha/Divugalção

Há novidades na suspensão que usa soluções típicas de scooters como garfo telescópico e tem curso de 90 mm, enquanto na balança traseira o curso da suspensão é de 88 mm. As rodas têm medidas 100/90 na frente e 110/90 e atrás, ambas de 12 polegadas, com pneus sem câmara. Disco com ABS na roda dianteira (disco de 200 mm) e tambor na traseira (130 mm).

Yamaha/Divugalção

Visualmente a Fluo híbrida ganha novos farois com luzes de posição em LED, novas setas e dimensões ampliadas. A Fluo 125 2025 tem chassi do tipo Underbone e mede 1.875 mm de comprimento, 690 mm de largura e 1.115 mm de altura, com distância entre-eixos de 1.280 mm, altura mínima do solo de 135 mm e altura do assento de 780 mm. O peso em ordem de marcha da scooter, ou seja, com todos os fluídos e pronta para rodar, é de 104 kg. O espçao sob o banco de 25 litros para acomodar um capacete fechado e acesso dianteiro ao tanque de combustível, que tem capacidade para 4,2 litros.

Yamaha/Divugalção

A Fluo Hybrid ganha novo painel LCD, ponto de carga tipo A, indicador ECO, sistema start&stop, Sistema Smart Key e aplicativo Yamaha Motorcycle Connect, o YConnect, que exibe no painel indicador de status da bateria do smartphone conectado, de conectividade, de mensagem e de chamada recebida.

Yamaha/Divugalção

As primeiras unidades serão entregues aos clientes em fevereiro e está disponível nas cores Racing Blue (Azul Metálica) e Midnight Black (Preta Metálica), com rodas pretas, e Solar Red (Vermelha Sólida) e a nova cor Branco.

