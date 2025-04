Zeekr 007 GT: perua elétrica tem produção iniciada e pode vir ao Brasil Novidade tem até 637cv com até 825km de autonomia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h00 ) twitter

A Zeekr iniciou hoje em Hangzhou a produção da perua elétrica 007 GT, que será vendida na China apenas como Zeekr 7 GT. O lançamento da novidade será amanhã.

Produção do Zeekr 007 GT na China

A station wagon é feita sobre a plataforma SEA para veículos 100% elétricos como o Zeekr X e também Volvo EX30.

Produção do Zeekr 007 GT na China

Segundo a Zeekr, há evoluções como um sistema de produção com uso de inteligência artificial integrada ao processo de manufatura na fábrica inteligente de Hangzhou. A unidade tem rede 5G e processamento com integração da manufatura em tempo real para reduzir o custo de mão de obra em 80% além de reduzir em 30% a chance de defeitos por falha de produção. Todo o processo da fábrica é robotizado com funcionários apenas na inspeção final e qualidade.

Produção do Zeekr 007 GT na China

Versões e detalhes da Zeekr 007 GT

‌



A perua elétrica da Zeekr tem opções de motor traseiro com 416cv e baterias CATL com 75kwh com até 585km de autonomia enquanto a versão com tração integral tem 637cv e bateria de 100kwh para até 825km.

Produção do Zeekr 007 GT na China

Com sistema autônomo LiDAR, o Zeekr 007 GT tem sistema avançado de condução chamado Zeekr Pilot mas é oferecido como opcional bem como a suspensão a ar.

‌



Produção do Zeekr 007 GT na China

Os modelos X e 001 são oferecidos no Brasil mas a operação da Zeekr tem um plano audacioso de expansão por aqui. O 007 GT será mostrado na semana que vem no Salão de Shangai e pode ser lançado aqui no Brasil.

‌



