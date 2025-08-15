Zeekr 7X: testamos o SUV elétrico que desafia o Porsche Macan Concorrente alemão é mais caro mas desempenho entre ambos é equivalente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

Zeekr 7X Felipe Ribeiro 14.08.2025

A Zeekr, marca premium do grupo Geely, lançou nesta semana no Brasil o SUV elétrico cupê 7X. É o terceiro modelo da marca a ser oferecido no Brasil que chega em versão única, batizada de Flagship, por R$ 448 mil querendo desafiar outros produtos de marcas premium como Porsche Macan citado no evento de lançamento. Mas quais são as credenciais para o Zeekr 7X desafiar a casa de Stuttgart com seu novo produto?

Zeekr 7X Felipe Ribeiro 14.08.2025

Desempenho e bateria

O Zeekr 7X esportivo cupê que é fabricado na China tem dois motores elétricos que entregam 646 cv e 72,4 kgfm de torque, com tração integral. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,8 segundos. As baterias NCM da CATL têm 100 kWh, garantindo autonomia de 423 km no ciclo PBEV/Inmetro e até 543 km no ciclo WLTP. A velocidade máxima é de 210km/h.

Zeekr 7X Felipe Ribeiro 14.08.2025

Com arquitetura de 800 volts, o 7X pode recuperar 150 km de alcance em apenas 5 minutos, suportando recargas de até 400 kW – potência ainda indisponível no Brasil. Ao comprar o 7X, o cliente recebe o carregador do tipo wallbox para recargas residenciais.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O SUV utiliza suspensão independente com controle eletrônico e ajuste pneumático, que varia a altura do solo entre 160 mm e 230 mm. O coeficiente aerodinâmico é de 0,247 cx, um dos melhores do segmento.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O SUV desafiado tem potência similar mas só na versão topo de linha “Turbo elétrico”. O Macan tem 585cv e 115kgfm e com Overboost chega a 639cv. A potência é similar ao Zeekr mas o torque bem maior. O alemão também anda mais chegando a 260km/h.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

Embora mais rápido o Macan tem recargas de até 270kw enquanto o Zeekr 7X suporta até 400kw. Independente disso o Brasil não tem carregadores tão potentes. O máximo é de 370kw instalado nas concessionárias Porsche. A Weg apresentou um carregador de 640kw mas ainda não está disponível ao público.

Design e dimensões

O Zeekr 7X deriva do sedã 007 e adota o conceito “Hidden Energy Design”. Mede 4,78 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,65 m de altura e 2,90 m de entre-eixos.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O perfil cupê traz portas automáticas – as traseiras com abertura a 90° –, teto panorâmico de 1,84 m² com filtro UV, aerofólio ativo e lanternas 3D em LED. Já vendido na Europa, o 7X chega ao Brasil em seis cores externas e dois acabamentos internos.

Teste de velocidade

O Zeekr 7X tem perfil minimalista e moderno. Com dois motores acelera fundo com sua cavalaria silenciosa de fazer inveja aos carros esportivos. Apesar da potência, sofre dos limites do carro elétrico: baterias pesadas sob o assoalho e corte de potência nas curvas. Mas a leitura do carro é extremamente rápida.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O sistema multimídia utiliza o processador Snapdragon 8295 de oitava geração, com 32 GB de memória e 128 GB de armazenamento. O comando de voz será liberado em breve por atualização.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O pacote de assistência “ADAS 360°” reúne controle de cruzeiro adaptativo, alerta de faixa, monitor de ponto cego e tráfego cruzado. O modelo recebeu nota máxima no Euro NCAP. Na pista chegamos a 200km/h em pista reta e o 0-100km/h é tão forte que pode enjoar os mais sensíveis.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O Zeekr 7X oferece 5 anos de garantia para o veículo e 8 anos para a bateria, além de revisões a preço fixo. É um desafio e tanto para as marcas premium mas suas credenciais são interessantes ao preço de R$ 448 mil. Estamos falando de R$ 300 mil a menos de um Porsche Macan topo de linha. É de se pensar.

