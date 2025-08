Mudança de planos: Porsche Macan continuará com motor a gasolina SUV compacto terá nova geração em 2028 e não terá só motor elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2025 - 17h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Porsche Macan Porsche/Divulgação

O mercado de eletrificados está crescendo a um ritmo mais lento e por isso a Porsche decidiu que a nova geração do Macan que chega em 2028 terá motor a combustão. Antes os planos estavam concentrados em tirar essa opção por completo deixando apenas o Macan elétrico à venda.

Porsche Macan Porsche/Divulgação

O CEO da Porsche Olivier Blume vem dizendo em entrevistas que essa mudança de comportamento do consumidor tem feito a marca mudar seus planos. “O mundo está mudando drasticamente e, acima de tudo, de forma diferente do que se esperava há apenas alguns anos”, disse Blume.

Porsche Macan Porsche/Divulgação

O Porsche Macan deve ter uma versão de performance e outra “comum” a combustão além da versão elétrica feita sobre a plataforma PPF. “Estamos acelerando o processo com tempos de desenvolvimento muito curtos e criando um Porsche muito, muito típico para este segmento, e também diferenciado do Macan elétrico”, disse Blume.

Porsche Macan Porsche/Divulgação

Teremos que esperar até 2028 mas certamente a Porsche manterá o SUv compacto com opção a gasolina para não ver números baixos de venda como o Taycan e o Macan elétricos.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.