Zeekr 7X estreia no Brasil com 636cv: veja o preço SUV cupê chega em versão única com processador Snapdragon inédito Autos Carros|Marcos Camargo Jr 14/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h47 )

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

Depois da estreia do Zeekr 7X no Salão de Shangai, no primeiro semestre, a marca premium do grupo Geely lança no Brasil seu novo SUV esportivo elétrico. O R7-Autos Carros já havia confirmado com exclusividade que o Zeekr 7X seria lançado no Brasil.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

Hoje a Zeekr tem 7,2% de participação nas vendas do segmento premium elétrico no Brasil, quase o mesmo market share da Porsche e acima das vendas de elétricos da Mercedes Benz e Audi. O SUV elétrico tem motorização de até 646 cv e 72,4kgfm de torque com dois motores (tração integral) pode rodar até 543 km no ciclo de teste WLP. As baterias NCM da CATL contam com sistema exclusivo de proteção térmica, tem 100kwh que rendem 423km no ciclo PBEV do Inmetro ou 543 no ciclo WLTP. O 0-100km/h é feito em 3,8s, similar ao Ford Mustang Dark Horse lançado hoje.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

Com arquitetura de 800v o Zeekr 7X consegue receber 150km de autonomia em 5 minutos. Permite ainda recargas de 400kw de potência, sistema que ainda nem existe no Brasil. A suspensão independente tem controle eletrônico com ar que fica entre 160mm e 230mm de altíssimo do solo e coeficiente aerodinâmico de 0,247cx.

‌



Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

Design é ponto alto Em relação ao nome, o 7X é baseado no sedã 007 com o design que segundo a marca segue o conceito Hidden Energy Design”. Já o visual traz fluido com vincos no capô e amplas rodas além de traseira elevada. Vale lembrar que o utilitário já é vendido na Europa.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

No perfil cupê o SUV sem coluna tem portas automáticas elétricas sendo a traseira com abertura a 90°, teto panorâmico elétrico com 1,84m2 e tratamento para filtrar raios UV (com cortina), aerofólio traseiro que oculta o limpador e lanternas traseiras em LED 3D.

‌



Interior Por dentro, assim como a ampla maioria dos carros chineses, o Zeekr 7X vem equipado com duas amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos digital de 13 polegadas e outra de central multimídia de 16 polegadas além do head up 3D.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

Há novidades como bancos climatizados, 36 porta objetos e porta malas com 616 litros ou 1.978 litros com banco traseiro rebatido.

‌



Tecnologia O sistema do carro usa a última versão do processador Snapdragon 8295 de oitava geração 8-core com 32Gb de memória e 128Gb de armazenamento. Por hora o comando de voz não está habilitado mas segundo a Zeekr estará pronto em algumas semanas.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O Zeekr 7X tem pacote “ADAS 360°” com controle de Cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa, ponto cego e fluxo cruzado e recebeu nota máxima no teste do Euro NCAP. O som tem 21 alto falantes e mais de 2000 watts, carregador de celular com 50 watts com refrigeração e a exemplo dos Zeekr X e 001 GS sistema de iluminação ambiente.

Versão única e venda O Zeekr 7X é mais um produto baseado na plataforma SEA ampliada (chamada PMA2+), medindo 4,78de comprimento, 1,93m de largura, 1,65 de altura e 2,90m de entre eixos. A partir dessa base ampliada a Zeekr pode fazer outros SUVs e até picapes elétricos.

Zeekr 7X Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O Zeekr 7X tem 5 anos de garantia para o veículo e 8 anos para a bateria, assistência técnica e revisões a custo fixo. Segundo a marca em 10 meses de operação não houve nenhuma falha mecânica nos carros vendidos no país. São ao todo seis cores (verde, branco, cinza, preto, azul biton com teto prata) e interior preto ou Purple white. O carro será vendido em versão única Flagship por R$ 448 mil, valor que será mantido para o primeiro lote até o dia 31/08.

