CPMI do INSS deve ser instalada antes do recesso parlamentar Leitura do requerimento deve acontecer nas próximas semanas, dizem interlocutores do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 16/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, deve instalar a CPMI nos próximos dias TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS deve acontecer nas próximas semanas, antes do recesso parlamentar, de acordo com interlocutores do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP). O recesso do meio do ano está previsto para 17 de julho.

Nesta quinta-feira (15), Alcolumbre comunicou a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que poderia adiar, mas que a instalação é inevitável.

O requerimento de instalação foi protocolado na segunda-feira (12), e tem 269 assinaturas, sendo 39 senadores e 230 deputados.

De acordo com o regimento interno do Congresso Nacional, se houver as assinaturas de, pelo menos, um terço dos deputados e um terço dos senadores, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito deve ser automaticamente instalada em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, onde o requerimento de criação é lido no início da sessão. A próxima sessão está prevista para o dia 27 de maio.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.