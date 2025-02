‘É preciso ordenar o caminho’, diz ministro sobre solução para queda de popularidade Para resolver recorde negativo em avaliação do governo Lula, ministros ouvidos pelo blog defendem ‘acertar’ na economia e na comunicação, sem polêmicas desnecessárias. Porém, não sabem exatamente qual caminho seguir Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Apenas 24% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom Ricardo Stuckert/Presidência da República – 07.02.2025/Ricardo Stuckert/Presidência da República – 07.02.2025

Os resultados das pesquisas que apontaram recordes negativos na avaliação do governo Lula (PT) - de todos os três mandatos - arrepiaram até os integrantes da Esplanada que já sabiam que o cenário não estava favorável.

Em reservado, um ministro disse ao blog que as justificativas para os péssimos resultados das pesquisas foram o “fim de ano ruim” para o governo e a polêmica envolvendo o Pix. Para ele, a solução “não é única”: é preciso “acertar a economia, fortalecer a relação política, evitar polêmicas desnecessárias e acertar a comunicação”.

Outro ministro, quando questionado sobre o que deve e precisa ser feito, respondeu “boa pergunta”. Disse, também, que ainda não há reunião prevista com o presidente para discutir o cenário.

A equipe ministerial sabe diagnosticar, mas há dificuldades em identificar qual caminho precisa ser seguido. Outro ministro, também em reservado, afirmou que “é preciso ordenar o caminho”, indicando que falta coordenação.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Welington Dias, disse que “pesquisa é uma fotografia de momento, mas governo funciona como um filme: tem começo, meio e fim” e que ele acredita haver “um ataque cerrado aos políticos em geral”. Ele também defendeu que “Lula é o líder que mais cuidou e cuida dos mais pobres”.

Diante do cenário atual, nos bastidores, já há pressão para que Lula concretize uma reforma ministerial maior do que a que ele sinalizava estar disposto a fazer, com trocas, inclusive, nas pastas mais próximas à ele, dentro do Palácio do Planalto. Com a mudança na estratégia de comunicação da presidência, Lula tem participado mais de entrevistas em veículos regionais e retomou as viagens aos estados, em um esforço para se aproximar do eleitor e divulgar os feitos do governo.

De acordo com a pesquisa divulgada na sexta-feira (14) pelo DataFolha, apenas 24% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom. Já os que desaprovam o governo são 41%.

A pesquisa Ipec, publicada no sábado (15), aponta que 62% da população acha que Lula não deveria tentar a reeleição em 2026.

